Amazon Prime Video'ya yapay zekâ destekli yeni bir özellik eklendi. "X-Ray Recaps" olarak isimlendirilen özellik, dizi ve filmlerin kısa kısa özetlerini oluşturuyor.

Amazon, Prime Video hizmet için yeni bir yapay zekâ aracı duyurdu. "X-Ray Recaps" olarak isimlendirilen özellik, bir dizi veya filmle ilgili yapay zekâ destekli özetler sunacak. Kullanıcı, bu özellik sayesinde izlemeyi planladığı yapımla ilgili ön bilgi edinme fırsatı yakalamış olacak.

Amazon Bedrock ve Amazon SageMaker isimli yapay zekâ modellerine dayanan yeni özellik, kullanıcıyı en çok da spoiler'lara karşı koruyacak. Yapılan açıklamaya göre algoritma, kullanıcıya spoiler vermeyecek şekilde özel olarak dizayn edildi.

Prime Video'nun yeni özelliği böyle görünecek

X-Ray Recaps, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Bir yapımın Prime Video izleme sayfasına girdiğinizde "Recap" butonuna tıklayacaksınız. Ardından sizler için bazı seçenekler sunulacak. Mesela bir dizi için o bölümün özetini, o sezonun özetini veya bir önceki sezonun tamamı için özet bilgi alabileceksiniz.

Prime Video'nun yeni yapay zekâ özelliği, şimdilik beta aşamasında ve ABD'deki kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Ancak şirketin açıklamasına göre yakın bir gelecekte daha fazla kullanıcı, X-Ray Recaps özelliğine ulaşabilecek.