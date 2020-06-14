Amazon'un Oyunu New World'den Yeni Görüntüler

Oyun dünyasına hızlı giren Amazon, yeni çok oyunculu çevrimiçi oyunu New World'den yeni görüntüleri PC Gaming Show'da yayınladı. Oyunun fragmanından anlaşıldığı kadarıyla birden fazla tür tek bir oyunda bir araya geliyor.

Birçok şirket oyun sektörüne giriş yapmaya çalışsa da, bu konuda en kararlı görünen marka Amazon gibi görünüyor. Oyun sektörü gibi rekabetin yoğun olduğu bir alanda kendine yer açmak için fazlasıyla çaba ve zaman harcayan perakende satış devi, geçen ay bilimkurgu takım oyunu olan Crucible'ı piyasaya sürmüştü. Bu oyun pek beğenilmemiş gibi görünüyor çünkü Metacritic'teki puanı şu anda yalnızca 56.

Bununla birlikte Amazon yeni oyunu için pek de beklemeyecek gibi görünüyor. Şirketin devasa çok oyunculu çevrimiçi açık dünya oyunu New World'ün ağustos ayında yayınlanması bekleniyor. Amazon, dün yapılan PC Gaming Show etkinliğinde oyunun yeni bir fragmanını yayınlayarak New World'ün neye benzediğini daha yakından görmemize olanak tanıdı.

New World'ün PC Gaming Show'da yayınlanan fragmanı:

Fragmanda oyunun dünyasına ilişkin daha iyi bir bakış atma fırsatı yakalıyoruz. Görüntülere bakılırsa New World'ün bir dizi türü ve stili bünyesinde barındırıyor. Fragmanda; silahları, kılıçları, çekiçleri, mızrakları ve hatta büyüyü dahi kullanan sınıfların altı çiziliyor ve bu da demek oluyor ki oyun, oyunculara geniş bir alan sunacak.

Oyunda çok sayıda farklı hortlak, canavar ve dev yaratıklar görülüyor. Görünüşe bakılırsa oyunun karşıt güçleri zombilerden ve hantal devlerden şeytani ruhlara ve devasa palalı şövalyelere kadar çeşitli ve çok sayıda. Oyunun odak noktasının bu düşmanlarla çok sayıda çevrede savaşmak olduğu anlaşılıyor. Yine oyunun anahtar tarafının üs savunması olduğu görülüyor. Fragmanda, çok sayıda oyuncunun düşman canavar saldırı dalgalarından bayrakları korumaya çalıştığı gösteriliyor.

Fragmanda oyunun betasının önümüzdeki ay yayınlanacağı belirtiliyor. Böylece oyuncular çok yakında New World'ü deneyebilecek. Bununla birlikte yorum kısmında oyuncuların pek hoş geri bildirimler vermediklerini söyleyebiliriz. Oyun severler, oyunun görsellerini ve oynanabilirliğini demode bulduklarını söylediler.