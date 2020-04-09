Amazon'un Yeni Oyunu New World'ün Çıkış Tarihi Ertelendi

Amazon bünyesinde hizmet veren Amazon Games Studio'nun yaptığı duyuruda stüdyonun yeni oyunu New World'ün çıkış tarihinin ertelendiği belirtildi. Duyuruda oyunun 25 Mayıs yerine 25 Ağustos'ta çıkacağı bilgisine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl oyun dünyası, Amazon bünyesinde hizmet veren Amazon Game Studios’un yeni duyurusuyla beklentiye girmişti. Oyun stüdyosu, New World isimli devasa çok oyunculu bir oyunu duyurmuş ve heyecan yaratmıştı.

Bugüne kadar oyunun çıkış tarihinde bir değişiklik olmamıştı ancak oyunun çıkış tarihi yaklaşınca maalesef Amazon Game Studios tarafından kötü bir haber geldi. Geliştirici stüdyo, yeni oyunları New World’ün çıkış tarihinin ertelendiği bugün paylaştığı blog yazısında duyurdu. Oyunun ertelenmesine sebep olarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gösterildi.

Amazon'un yeni oyunu ertelendi:

Normalde 25 Mayıs 2020 tarihinde Steam üzerinde çıkış yapması beklenen New World, oyun direktörü Scot Lane’in yaptığı açıklamaya göre COVID-19 nedeniyle ertelendi. New World’ün kendi blogu üzerinden yapılan duyuruda oyunun yeni çıkış tarihine de yer verildi.

Paylaşılan blog yazısında yer alan bilgilere göre Amazon Game Studios’un yeni oyunu New World, 25 Mayıs 2020 tarihi yerine 25 Ağustos 2020'de çıkış yapacak. Bununla birlikte nisan ayında açılacak olan kapalı beta süreci de ertelenecek. Oyunun kapalı betası temmuz ayında başlayacak.

Aynı duyuruda Amazon Game Studios, alfa oyuncularına teşekkür ederek oyunun alfa sürümünün açık kalacağını ve bu süreç boyunca oyuncu deneyiminin test edileceğini belirtti. Geliştirici stüdyo, 25 Ağustos 2020 tarihine kadar oyunla ilgili yeni duyurular yapmaya devam edeceğini de ekledi.

Amazon Game Studios’un şu sıralar uğraştığı tek oyun yalnızca New World isimli yeni MMO değildi. Stüdyo, Crucible isimli çok oyunculu bir nişancı oyunu üzerinde de çalışıyordu ancak şirketin eş zamanlı olarak üzerinde çalıştığı Crucible’dan şu an için herhangi bir haber yok. Yani ilerleyen günlerde bu oyundan haber gelmezse oyunun mayıs ayında çıkış yaptığını görebiliriz.