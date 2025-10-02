Tümü Webekno
Amazon, Polisler İçin Suçlu Takip ve Yapay Zekâ Geliştirdi

Amazon’un polis teşkilatlarına yönelik yapay zekâ destekli gözetim ve takip çözümleri içeren yeni bir teklif hazırladığı ortaya çıktı.

Amazon, Polisler İçin Suçlu Takip ve Yapay Zekâ Geliştirdi
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Amazon’un polis teşkilatlarına yönelik yapay zekâ destekli teknolojileri kapsayan agresif bir teklif hazırladığı ortaya çıktı. Şirket, bulut altyapısını kullanarak araç takip sistemlerinden plaka okuyuculara kadar pek çok ürünü kolluk kuvvetlerine sunuyor.

Amazon’un planı yalnızca kendi hizmetlerini tanıtmakla sınırlı kalmıyor; Forbes’un ulaştığı bilgilere göre şirket, iş ortaklarıyla birlikte farklı polis teknolojilerini de ön plana çıkarıyor.

Araç takibinden silah tespitine uzanan iş birlikleri

A

Bu kapsamda Flock Safety’nin araç takip ve plaka tanıma sistemleri, ZeroEyes’ın silah tespit sistemleri, C3 AI ve Revir Technologies’in suç merkezi yazılımları ile Abel Police ve Mark43’ün polis raporlarını yazmaya yardımcı yapay zekâ çözümleri öne çıkan başlıklar arasında.

Polis teknolojileri pazarının 11 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Amazon’un emniyet ve güvenlik ekibinden gönderilen e-postalar da şirketin bu alanda pay kapmak için yoğun şekilde çalıştığını ortaya koyuyor. Tabii bu çabalar gizlilik endişeleri ve teknoloji kullanımına dair yasal sınırlamalar nedeniyle tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Yapay zekâ tabanlı araçların yanlış sonuçlar üretme ihtimali ve mevcut yasaların parçalı yapısı, eleştirilerin merkezinde yer alıyor. ACLU’dan Jay Stanley, Amazon’un bu alandaki agresif hamlelerini “otoriter gözetim teknolojilerinin ileriye itilmesi” olarak nitelendirdi.

