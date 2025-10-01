Amazon 2025 Sonbahar Etkinliği: İşte Duyurulan 8 Yeni Ürün

Amazon, çok beklenen sonbahar etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte şirketin yepyeni ürünleri tanıtıldı.

Amazon, dün gece teknoloji dünyasının beklediği sonbahar etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Donanım odaklı olan etkinlikte birçok yepyeni ürün tanıtıldı ve duyurular yapıldı. Kindle’dan Alexa’ya kadar birçok üründe yenilikler var. Peki Amazon’un dün geceki etkinliğinde yeni tanıttığı ürünler neler?

Bu içeriğimizde Amazon’un etkinlik kapsamında yaptığı tüm duyuruları sizler için derledik. Ürünlere baktığımızda dolu dolu geçtiğini ve Amazon’un gerçekten donanım konusunda iddialı olacağını görebiliyoruz.

Echo Show 8 ve 11 akıllı ekranlar yenileniyor

Etkinlikte yeni Echo Show akıllı ekranlar tanıtıldı. Modeller,** 8 ve 11 inçlik ekranlarla** geliyor, kumaş kaplamalı dikdörtgen bir hoparlörün üzerine yerleştirilen yeni bir tasarıma sahipler. 8 inç 720p, 11 inç 1080p çözünürlük sunuyor. Her iki ekranda da insanları daha iyi algılamayı sağlayan geniş açılı 13 MP’lik kameralar var. Birden fazla cihazı kontrol etme, Alexa Plus yapay zekâ asistanı desteği de mevcut. Fiyatlar ise 8 inç’te 179,99 dolar, 11 inçte 219,99 dolar.

Echo Dot Max

Şirketin akıllı hoparlörü Echo Dot Max da güncellendi ancak fiyatında artış yapıldı. Echo Dot Max modeli artık Alexa Plus yapay zekâ asistanına destek sunacak. Fiyatı ise 99,99 dolar. Yani artık pek bütçe dostu değil. Cihaz standart Echo Dot’a kıyasla 3 kat daha fazla basa sahip. Daha iyi mikrofonlar, hoparlör kontrolleri, LED ışık halkası gibi özellikler var.

Echo Studio

Duyurulan bir diğer akıllı hoparlör ise Echo Studio olarak karşımıza çıkıyor. 219,99 dolarlık fiyata sahip bu modelin ön tarafında dokunmatik kontroller ve LED ekran var. Önceki nesilden daha küçük tasarım, mekânsal ses, Dolby Atmos desteği, Alex Plus gibi özellikler de cihazda yer alıyor.

Yeni Kindle Scribe

Kullanıcıların e-kitapları okumasını sağlayan cihaz Kindle tarafında da duyurular var. Şirket, biri renkli ekranlı olmak üzere 3 yeni Kindle Scribe tanıttı. Bu cihazlar 629,99 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak. 2 haftaya kadar çıkan pil ömrü, çeşitli renklerle ekran üzerinden vurgulama ve çizme gibi özellikleri de olacak.

Yeni Fire TV’ler Alexa Plus desteğiyle gelecek

Televizyon tarafında da Amazon çok iddialı olacağa benziyor. Yeni Fire TV Omni QLED serisinde Alexa Plus gelişmiş yapay zekâ asistanı desteği göreceğiz. Bu cihazlar, **daha parlak görüntü, daha hızlı performans sunan yeni işlemci, Dolby Vision, HDR10 Plus **gibi özellikleri var. 50 ila 75 inç arasında değişen boyutlardaki yeni Fire TV Omni QLED modellerinin fiyatları 479,99 dolardan başlıyor.

Bunların yanı sıra daha ince çerçeveli ve daha güçlü dört çekirdekli işlemcilere sahip yeni 2 ve 4 serisi Fire TV’ler duyuruldu. 32 ila 55 inç arası değişen boyutlardaki bu modeller 159,99 dolardan başlayan fiyatlara satılacak. Tüm yeni TV’lerde Alexa Plus asistanı, film önerileri yapma, maç skorları isteme, Prime Video’da belli sahneleri arama gibi birçok yararlı özellik sunacak.

Fire TV Stick 4K

TV’lere ek olarak TV Stick duyurusu da yapıldı. Fire TV Stick 4K Select, Vega isimli işletim sistemiyle çalışıyor. Bu sistem, 4K video kalitesi, HDR10 Plus desteği gibi özellikleri kullanıcıyla buluşturuyor. Fiyatı ise 39,99 dolar.

Yeni Ring kapı zilleri ve ev güvenlik cihazları

Amazon’un Ring cihazları da güncellendi. Retinal Vision teknolojisi sayesinde 4K video kaydetme özelliğine sahip akıllı ev ürünleri yer alıyor. Bunlar arasında 249,99 dolarlık Ring Wired 4K kapı zili, 199,99 dolarlık dış güvenlik kamerası gibi ürünler var. Ring ürünleri ayrıca kapınıza gelen kişileri tanımanızı sağlayan yüz tanıma özelliği, mahalledeki kayıp evcil hayvanları bulmayı sağlayan Search Party gibi özelliklere de sahip.

Bahçenizin panaromik görüntüsünü sunan Blink Arc kamera

Son olarak Blink markası altında 180 derecelik bir görüş açısı sağlayan iki kamerayla donatılmış Arc isimli yeni cihaz da duyuruldu. Blink, iki kameradan gelen görüntüleri birleştirerek panaromik bir görüntü sunuyor ve bahçenizin her yerini kolayca görmenizi sağlıyor. 99,99 dolarlık ücrete satıldığını belirtelim.

Amazon’un etkinliğinde gerçekleştirdiği öne çıkan duyurular bu şekildeydi. Teknoloji devi, özellikle akıllı ev ürünleri konusunda lider konumda olmak için büyük hamlelerle geliyor diyebiliriz.