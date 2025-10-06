Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 06.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Apple iPhone 16 Plus: 78.984,04 TL'ye satışta.
- Next YE-58GFSG8-QLED TV: 58 inç ekrana sahip bu televizyonu 15.999,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- HUAWEI WATCH FIT 4 Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı 4.424,00 TL.
- Marshall Major V Bluetooth Kulaklık: Birçok kullanıcının tercihi olan bu kulaklık şimdi 5.999,00 TL.
- Beats Solo Buds - Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 18 saat pil ömrüne sahip bu kulaklık, %15 indirimle 2.299,00 TL’ye düştü.
- Mini Projektör: Evde sinema keyfi yaşamak isteyenlerin göz atabileceği bu ürün şimdi Prime’a özel 1.590,00 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet: 4.999,00 TL fiyatıyla önerilerimiz arasında.
- Apple 2025 M4 çipli 13 inç MacBook Air Laptop: Fırsatlar kapsamında 39.999,00 TL’ye satışta.
- HP 9J243EA Victus 16-r1041nt: İster oyun oynayın isterseniz işlerinizi halledin. 16.1 inç ekrana sahip bu bilgisayar, 49.999,00 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.
- UGREEN Bilgisayar Standı: %5 indirimle 871,63 TL’ye düşmüş olan bu stant, ayarlanabilir genişliğe sahip.
- Razer Basilisk V3 Mouse: 1.694,33 TL.
- Logitech Pebble Keys 2 K380s Kablosuz Klavye: Kolay taşınabilirliği ile dikkat çeken bu klavye, Prime’a özel 1.300,00 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu: Bilgisayar başında saatlerini geçirenlerin tercihi olan bu koltuk, 6.899,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Philips Hue Gradient Renkli Akıllı Led Şerit Aydınlatma: 16 milyon renk seçeneğine sahip bu aydınlatmayı satın almak isterseniz şimdi 6.478,99 TL.
- Seduna Skagen Çalışma Koltuğu: 3.260,83 TL’ye düşmüş durumda.
- Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge: Uzun çalışma süresiyle kullanıcıların tercihi olan bu süpürge, 8.999,00 TL fiyatıyla listemizde.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Bosch Home and Garden EasyImpact 18V-40 Akülü Darbeli Matkap: 3.390,26 TL.
- Hava Kompresörü: 150 PSI'a kadar şişirme kapasitesine sahip bu ürün, sadece 799,00 TL.
- Varta 18714 F30 Pro 6W Led Fener: 650 lümen aydınlatma gücüne sahip bu fener, 1.132,32 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Brennenstuhl Super-Solid 13.500 mAh 5'li Akım Korumalı Priz: Prime fırsatları kapsamında 2.654,99 TL.