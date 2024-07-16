Amazon, Prime Day indirimleri kapsamında Samsung ürünlerine özel bir indirim kodu tanımladı. Ayrıca EasyCep'in değişim kampanyasından da faydalanarak toplamda 10 bin TL'nin üzerinde indirim alabilirsiniz.

Dünyanın en popüler alışveriş etkinliklerinden Amazon Prime Day indirimleri resmen başladı. Dünyanın dört bir yanından on milyonlarca Amazon kullanıcısı, uzun zamandır sepetlerinde beklettikleri ürünleri devasa indirimlerle satın alma imkanı yakalamış durumda. Webtekno olarak Prime Day indirimleri boyunca sizlere farklı kategorilerden indirimli ürün tavsiyeleri vermeye devam edeceğiz ancak bu içeriğimizde yeni bir akıllı telefon almayı düşünen takipçilerimiz için müthiş bir fırsattan bahsedeceğiz.

Amazon Türkiye, Prime Day indirimleri kapsamında hem Samsung hem de EasyCep'in dahil olduğu muazzam bir kampanya başlatmış durumda. Bu kampanya ile hem Samsung markalı telefonları ekstra indirim ile satın alabiliyor, hem de eski telefonunuzu devasa bir değişim indirimi ile EasyCep'e satabiliyorsunuz. Kampanya kapsamında birkaç yıllık orta seviye bir telefonu yepyeni bir Samsung amiral gemisiyle değiştirirken bile 10 bin TL'nin üzerinde indirim alabiliyorsunuz. Söz konusu indirimlerden nasıl faydalanabileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

Önemli not: Eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Henüz değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Amazon Prime Day kapsamında Samsung telefonları nasıl indirimli olarak satın alabilirsiniz?

#Adım 1: Öncelikle satın alacağınız Samsung telefonu seçin.

seçin. #Adım 2: GALAXY2000 indirim kodunun uygulamasını onaylayın.

#Adım 3: Telefonu sepete ekleyin ve satın alın .

​Siparişi tamamlarken Prime Day indirimleri dahil toplam ne kadar indirim aldığınızı görebilirsiniz.​

. ​Siparişi tamamlarken Prime Day indirimleri dahil toplam ne kadar indirim aldığınızı görebilirsiniz.​ #Adım 4: Satın aldıktan sonra sipariş numarasını kopyalayın.

#Adım 5: Buraya tıklayarak takas kampanyası sayfasına ulaşın.

ulaşın. #Adım 6: Satacağınız telefonun marka ve modelini seçin.

#Adım 7: Fiyat teklifi almak için telefonun durumuyla ilgili formu doldurun ve yeni aldığınız telefon modelini seçin .

. #Adım 8: İletişim formunu doldurun.

Satacağınız cihazın IMEI ve yeni telefonunuzun Amazon sipariş numarası ile IBAN adresinizi doğru girdiğinizden emin olun.

#Adım 9: Size verilen gönderim kodu ile eski telefonunuzu EasyCep'e kargolayın.

Örnek ekran görüntülerinde de görebildiğiniz üzere tüm bu adımları uyguladığımızda Samsung Galaxy S24 gibi yeni nesil bir amiral gemisi telefonu 2.501 TL indirim ile 31.898 TL'ye satın alabiliyoruz. Ayrıca Samsung Galaxy A72 gibi 3 yaşında orta seviye bir telefonu 10.401 TL'ye satabiliyoruz. Böylece cihaz değişimi ile aldığımız toplam indirim 12.902 TL oluyor.

Yaptığımız tüm işlemleri özetleyecek olursak; eski orta seviye telefonumuzu, Samsung'un en yeni ve en güçlü telefonlarından biri olan ve Amazon'da normal şartlarda 34.399 TL'ye satılan Galaxy S24 ile sadece 21.497 TL ödeyerek değiştirmiş oluyoruz. Günümüzde orta seviye telefonların bu fiyatlara satıldığını düşünürsek kaçırılmaması gereken bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz.

NOT: Değişim kampanyası farklı marka telefonlarda da geçerlidir. Ancak GALAXY2000 kodu ile ek 2.000 TL indirim yalnızca Samsung telefonlarda geçerlidir. Tüm Samsung ürünlerindeki fırsatlara buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.