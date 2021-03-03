Amazon Prime Gaming'in Mart Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon'un oyunculara özelik abonelik sistemi Prime Gaming, her ay ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Amazon Prime Gaming'in mart ayı boyunca ücretsiz olarak vereceği oyunlar açıklandı. Amazon Prime Gaming abonesiyseniz bu ay içerisinde Blasphemous, Boomerang Fu, Tengami, Bomber Crew ve Sky Drift oyunlarına ücretsiz olarak sahip olabilecek.

E-ticaret sitesi denince akla ilk gelen şirketlerden biri olan Amazon, çalışmalarını yalnızca e-ticaret sektöründe değil başka sektörlerde de gerçekleştiriyor. Bu hizmetlerden biri de özellikle Twitch kullanıcılarının fazlasıyla aşina olduğu Prime Gaming hizmeti. Geçtiğimiz senelerde hizmete açılan ve oyunseverlere fazlasıyla önemli avantajlar sunan Amazon Prime Gaming'in sunduğu avantajlar içerisinde ücretsiz oyunlar da bulunuyor.

Amazon Prime Gaming, her ay olduğu gibi bu ay da ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Amazon Prime Gaming Türkiye tarafından yayınlanan listeye göre Prime Gaming aboneleri bu ay beş oyuna ücretsiz olarak sahip olabilecek. Çok popüler olmasa da bugünlerde "Oynayacak hiçbir şey kalmadı" modunda olan oyunseverleri memnun edeceğini düşündüğümüz beş oyun neymiş gelin birlikte bakalım.

Amazon Prime Gaming abonelerinin mart ayı içerisinde ücretsiz sahip olabileceği oyunlar

Blasphemous (60 TL)

Hack'n Slash türü ölümcül ve aksiyon dolu platform oyunlarını seviyorsanız Blasphemous tam size göre bir oyun. Cystodia'nın adeta lanet dolu dünyasına adım attığınız oyunda sonsuz laneti kaldırma görevini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Tabii bu uğurda yapılacak her şey mübah olduğundan, önünüze gelen düşmanları biçip ortadan kaldırmak da görevinizin bir parçası oluyor.

Boomerang Fu (25 TL)

"Tek oyunculu oyunlar nereye kadar abi, nerede kaldı arkadaşlarla eğlenmek?" diyorsanız ve son zamanların en popüler oyunları olan Among Us, Fall Guys veya Pummel Party gibi oyunlardan sıkıldıysanız, Boomerang Fu aradığınız şeyi size sunacak. Favori yiyeceğinizi seçip savaşa atıldığınız bu oyunda rakiplerinizi lime lime etmek, dondurmak veya kızartmak sizin elinizde.

Tengami (13,50 TL)

Japon kültürünü barındıran oyunların atmosferinin güzel olması, Tengami'yi oynamak isteme nedenlerinizden biri olabilir. Bir kitap içerisinde maceralara atıldığınız Tengami'de yapboz ve sırları çözmek için içinde gezdiğiniz kâğıttan dünyayı katlayacak, evirip çevirecek ve öyle amacınıza ulaşacaksınız.

Bomber Crew – Deluxe Edition (40 TL)

Strateji / simülasyon türünde bir oyun olan Bomber Crew, kazanmak ve kaybetmek arasındaki ince çizgiyi dibine kadar hissetmenizi sağlayacak. Doğru ekip seçimi, bombacınızı her zaman en iyi durumda tutmak ve doğru bir strateji belirlemek, galibiyetinizin yegâne anahtarı olacak.

Sky Drift (18 TL)

İsminde drift geçmesi sizi yanıltmasın, Sky Drift yalnızca bir yarış oyunu değil. Hem uçuş yeteneklerinizi konuşturacağınız hem de savaşı dibine kadar hissedeceğiniz Sky Drift, sizi gökyüzünde adrenalin dolu bir maceraya çıkaracak.

Eğer Amazon Prime Gaming üyeliğiniz yoksa ve bu oyunlar gibi ücretsiz oyunlara her ay sahip olmak istiyorsanız, buraya tıklayarak Amazon Prime Gaming'in sayfasına gidebilirsiniz. Amazon Prime Gaming'in ne olduğu hakkında daha çok bilgiye sahip olmak istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili içeriğimize bakabilirsiniz.