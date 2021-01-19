Amazon Prime, Mastercard Sahiplerine İlk 2 Ay Ücretsiz Oldu

Amazon, Mastercard'la birlikte yeni bir kampanya düzenliyor. Mastercard logolu kredi ve banka kartı sahipleri Amazon Prime'a ilk 2 ay ücretsiz sahip olabilecek. Kampanyadan, Prime'a ilk kez üye olacak kullanıcıların yararlanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz sene ülkemizde de hizmet vermeye başlayan Amazon Prime, online alışverişlerinizde ücretsiz kargodan oyun, film gibi içeriklere kadar pek çok seçeneği uygun fiyatlı olarak sunuyor. Bu konuda ülkemizdeki müşterilerinden son derece olumlu geri dönüşler alan Amazon Prime, şimdi de Mastercard ortaklığıyla bir kampanyaya daha imza attı.

Ayrıcalıklı alışveriş hizmeti ve dijital içerik servislerini bir araya getiren Amazon Prime, normalde 30 günlük ücretsiz deneme süresini Mastercard sahipleri için 2 aya çıkardı. 15 Ocak - 15 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyadan Amazon Prime'a ilk kez üye olacak kullanıcılar yararlanabilecek. Kullanıcılar, bu 2 aylık sürecin ardından da tüm hizmetlerden aylık 7,90 TL karşılığında faydalanmaya devam edebilecekler.

Amazon Türkiye ve Mastercard ortaklığında gerçekleştirilen kampanyaya Mastercard logosu bulunan tüm kredi ve banka kartı sahipleri yararlanabilecek. Kampanya kapsamında kredi kartını tanımlayan kullanıcılardan ilk 30 gün boyunca hiçbir ücret alınmayacak. 2. ayın başında kredi kartı hesabından 7,90 TL kesecek Amazon Prime, sonraki ayın ilk 5 iş günü içinde bu parayı kartınıza iade edecek.

Hangi banka kartları bu kampanyadan faydalanabilecek?

Amazon Prime'ın açıklamasına göre Akbank, Denizbank, Fibebanka, Garanti BBVA, ING, QNB FinansBank'ın Mastercard logolu banka ve kredi kartlarıyla birlikte HSBC, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıfbank'ın Mastercard logolu kredi kartları 2 aylık kampanyadan faydalanabilecek. Visa ve diğer kredi kartları ise 1 aylık kampanyayı kullanmayı devam edebilecekler.

Eğer sizler de Amazon Prime'ın Mastercard sahiplerine özel 2 aylık ücretsiz abonelik kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Peki sizler Amazon Prime'ın yeni kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.