Yılın belki de alışveriş meraklılarının cüzdanlarını kapalı tutmakta en çok zorlandıkları ayı olan kasım ayı, devasa indirim kampanyalarıyla devam ediyor. Amazon, bu akşam başlattığı indirim kampanyasıyla hem haftanın yorgunluğunu unutturmayı hem de uzun zamandır "İndirim olsa da alsam" dediğiniz ürünleri bomba fiyatlarla alma fırsatını garanti ediyor.

18.00 itibarıyla başlayan ve yarın sabah 04.00'e kadar devam edecek olan kampanyada Amazon, her yarım saatte bir sürpriz ve kaçırmamanızı şiddetle tavsiye edeceğimiz indirimler sunacak.

Modadan spora kadar pek çok farklı kategoriden olacak bu indirimlerde biz elbetteki teknoloji odaklı ürünlere odaklanıyoruz.

Önemli hatırlatma: Prime Gecesi dahilinde tüm indirimlerin Amazon Prime aboneleri özel olacağını unutmayın. Hala Amazon Prime üyesi olmadıysanız sizleri buraya tıklayarak ayda 39 TL'ye abone olmaya bekliyoruz.

Gülümseten Kasım Fırsatları: Prime Gecesi'ne özel sürpriz fırsatlardan kaçırmamanız gereken ürünler:

Tüm ürünleri takip etmek ve kampanyayla sınırlı süre için indirime giren ürünleri kaçırmadan almak isterseniz buraya tıklayarak kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.