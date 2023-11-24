18.00 itibarıyla başlayan ve yarın sabah 04.00'e kadar devam edecek olan kampanyada Amazon, her yarım saatte bir sürpriz ve kaçırmamanızı şiddetle tavsiye edeceğimiz indirimler sunacak.
Modadan spora kadar pek çok farklı kategoriden olacak bu indirimlerde biz elbetteki teknoloji odaklı ürünlere odaklanıyoruz.
Önemli hatırlatma: Prime Gecesi dahilinde tüm indirimlerin Amazon Prime aboneleri özel olacağını unutmayın. Hala Amazon Prime üyesi olmadıysanız sizleri buraya tıklayarak ayda 39 TL'ye abone olmaya bekliyoruz.
Gülümseten Kasım Fırsatları: Prime Gecesi'ne özel sürpriz fırsatlardan kaçırmamanız gereken ürünler:
- Baseus Star-Lord Overseas Edition 22.5W 10.000 mAh Dijital Ekranlı Powerbank
- COSORI 4.7 Litre Airfryer
- MSI 27'' Curved Gaming Monitör
- Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi
- Philips Hue GO v2 Şarjlı Akıllı Led Masa Lambası
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