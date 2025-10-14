Tümü Webekno
Amazon Prime'ın Türkiye Fiyatına Bir Kez Daha Zam Geldi

Amazon, Prime aboneliğinin Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Aboneliğin fiyatı, %40 oranında arttı.

Amazon Prime'ın Türkiye Fiyatına Bir Kez Daha Zam Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Amazon’un aylık abonelik hizmeti Prime, hızlı ve ücretsiz kargolu alışveriş avantajlarından Prime Video’ya kadar birçok farklı hizmeti kullanıcıya tek bir ücret karşılığında sunmasıyla piaysadaki en iyi abonelik hizmetlerinden biriydi. Üstelik tüm bunları, uygun bir fiyata yapıyordu.

Nisan ayında 2 yılın ardından ilk kez Prime abonelik fiyatına zam geldiğini görmüştük. Şimdi ise kullanıcıları üzecek bir gelişme yaşandı. Amazon Prime’ın Türkiye fiyatına bir kez daha zam geldi. Bu, 2025 içinde yapılan ikinci fiyat artışı oldu.

Amazon Prime fiyatı zammın ardından böyle değişti

Ekran Resmi 2025-10-14 09.06.05

Eski fiyatı (aylık) Yeni fiyatı (aylık)
49,90 TL 69,90 TL

Amazon Prime'ın yeni fiyatına baktığımızda** %40 oranında** yüksek diyebileceğimiz bir artış uygulandığını görüyoruz. Nisandaki zam %25 oranındaydı. 69,90 TL'lik fiyatına hâlâ piyasadaki diğer aboneliklere göre ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Hâlâ Prime alışveriş ayrıcalıkları, Prime Video ile yüzlerce film ve dizi, Prime Gaming ve dahasına tek bir fiyattan ulaşabiliyorsunuz.

Amazon Prime

