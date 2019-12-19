Kablosuz Kamerası Hack'lenen Kadın, Tacize Uğradı

ABD'de bir adam, Tammy ismindeki bir kadının Amazon Ring isimli kamerasını hack'lemeyi başardı. Kadının kamerasına bağlanan kişi, talihsiz kadını taciz etti. Durumu polise bildiren talihsiz kadın, görüntülerinin internet ortamında paylaşılmasından korkuyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve internete bağlı olarak çalışan ürünlerin gelişmesiyle birlikte hayatımıza pek çok yeni ürün girdi. Bu ürünler genelde hayatımızı kolaylaştırıyor olsa da zaman zaman bazı sorunlara yol açabiliyor. Çünkü internet bağlantısı daima bazı riskleri bünyesinde barındırıyor ve tüketicilerin, internete bağladıkları her cihazda dikkatli olmaları gerekiyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, çok ilginç bir taciz olayı yaşandı. Bir adam, Tammy isimli bir kadının evinde bulunan kamerayı hack'lemeyi başardı ve bu kamera üzerinden kadına tacizde bulundu. Yaşadığı anları korku içerisinde anlatan kadın, esas hatanın kendisinde olduğunu ifade ederek kamerasına çok basit bir şifre koyduğunu hatta bu konuda bazı uyarılar aldığını da söyledi.

Tammy'nin sahip olduğu kamera, "Amazon Ring" olarak isimlendiriliyor. Bu kamera hem görüntü aktarımı yapıyor hem de ses alışverişini sağlıyor. Sadece enerji kablosuna ihtiyaç duyan ürün, Wi-Fi desteği sayesinde evin internet ağına bağlanıp kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor. Ancak Amazon Ring, bu kez bir kadının korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Talihsiz kadın, evinde oyalanırken bir anda erkek sesi duymaya başlıyor ve ilk etapta ne olduğunu anlayamıyor. Evin içindeki erkek sesi, Tammy'ye gününün nasıl geçtiğini, ruh halinin nasıl olduğunu soruyor. Ardından da bazı ahlaksız cümleler kuruyor. Kadın, üzerindeki şoku attıktan sonra evindeki kameranın hack'lendiğini ve karşı tarafın kendisini izlediğini fark ediyor. Ayrıca kadına göre hacker, evin güvenlik sistemini de ele geçirmişti.

Talihsiz kadın, bu kamerayı yakın zamanda aldığını ve bu ürünü almaktaki asıl amacının evdeki köpeğini izlemek olduğunu söylüyor. Ancak ne yazık ki bu kadının koyduğu zayıf şifre, bilgisayar korsanlarının onun kamerasına bağlanmasına ve bu taciz olayının yaşanmasına neden olmuş durumda. Polis yetkilileri, hacker'ın kim ya da kimler olduğunu tespit etmek için uğraşıyorlar.

Konuyla ilgili olarak kamera yetkililerinden de açıklama geldi. Yaşanan taciz olayında herhangi bir güvenlik zafiyetinin olmadığını bildiren yetkililer, bu sorunun esas nedeninin kullanıcıların önceden belirlenmiş şifrelerini değiştirmeden kullanmaları ya da değiştirseler bile kolay tahmin edilebilecek şifreler kullanmalarından kaynaklandığını ifade ettiler. Talihsiz kadın şimdi, bilgisayar korsanlarının elinde müstehcen fotoğraflarının olmasından korkuyor.