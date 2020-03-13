Amazon Türkiye'den 13-16 Mart Arası Kaçırılmayacak Kampanya

Amazon Türkiye, teknoloji tutkunlarının yüzünü güldürecek yeni bir kampanya başlattı. 16 Mart'a kadar sürecek bu kampanya kapsamında onlarca teknolojik ürün, birbirinden uygun fiyatlarla satın alınabiliyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza pek çok yenilik girdi. Artık akıllı telefonlarımız sayesinde neredeyse her işimizi gerçekleştirebiliyor ve hatta alışveriş bile yapabiliyoruz. Bu bağlamda hizmet veren alışveriş platformlarından bir tanesi de Amazon. Dünyanın en popüler e-ticaret platformu olarak bilinen Amazon, bir süredir Amazon Türkiye olarak ülkemizde de aktif olarak hizmet veriyor.

Amazon Türkiye, daha çok tüketiciye ulaşabilmek amacıyla zaman zaman etkileyici kampanyalar düzenliyor. Şimdi yine böyle bir kampanya ile tüketicilerin karşısına çıkan Amazon Türkiye'nin bu seferki hedef kitlesi teknoloji tutkunları. Onlarca teknolojik ürüne indirim yapma kararı alan platform, 13-16 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile teknolojiseverlerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Şimdi sizlere, Amazon'un 16 Mart'a kadar geçerli olan kampanyasından derlediğimiz bazı göze çarpan ürünlerden bahsedeceğiz. Eğer son dönemlerde satın almayı düşündüğünüz ama kampanyaya girmesini beklediğiniz bir ürün varsa, aşağıdaki listeyi hemen kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Sizler için derlediğimiz ürünlere geçmeden önce Amazon'un resmi internet sitesinde kampanya kapsamına alınmış olan onlarca ürünün daha olduğunu da hatırlatalım.

Bilgisayar ve laptoplar ile aksesuarlar kategorisinde öne çıkanlar

Lenovo IdeaPad S145 dizüstü bilgisayar

Fiyat: 2.249 TL

Intel Core i3-8145U işlemci

4GB DDR4 RAM

128 GB SDD

Windows 10 Home işletim sistemi

15.6 inç (1.366 x 768 piksel) ekran

6 saate varan kullanım imkanı

Eğer son dönemlerde yeni bir dizüstü bilgisayar arayışındaysanız ve bu arayışınız sadece günlük kullanım için geçerliyse, Lenovo'nun IdeaPad S145 modelini tercih edebilirsiniz. Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

MSI AIO Pro 16T 7M-002XEU

Fiyat: 3.263,20 TL

Intel Celeron 3865U işlemci

4 GB RAM

500 GB HDD

FreeDOS (işletim sistemi yok)

15.6 inç, (1.360 x 768 piksel) Single Touch ekran

Kasası olmayan tasarım

Özellikle de bir işyeri sahibiyseniz, mümkün olan en küçük boyutlardaki masaüstü bilgisayar arayışında olabilirsiniz. Eğer böyle bir bilgisayar arayışındaysanız ve bu bilgisayara MSI kalitesiyle sahip olmak isterseniz, sizleri burada bulunan bağlantıya bekliyoruz.

Samsonite 88U-09-005 GuartIT sırt çantası 15.6" (çok satanların ilk sırasında)

Fiyat: 241.86 TL

Bir dizüstü bilgisayar sahibi olan tüm tüketicilerin ortak problemi, bu bilgisayarın nasıl taşınacağıdır. Özellikle de üniversite öğrencisiyseniz, diğer ders ekipmanlarınızla birlikte bilgisayarınızı taşımak hayli zor olabilir. Ancak Amazon'un şu sıralar en çok satan ürünlerinden bir tanesi olan bu sırt çantası, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış. Ürüne sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Klavye ve fare kategorisinde öne çıkanlar

Logitech B170 Optik Kablosuz Fare

Fiyat: 64.99 TL

Kablosuz fareler, bilgisayar sektörünün en popüler çevre birim türlerinden bir tanesi. Bugün pek çok kullanıcı, kablosuz fare kullanmakta ve bu tür ürünlerin üreticilerinin başında da Logitech geliyor. Bizlerin de deneyimleme imkanı bulduğu B170, rahat ve şık tasarımıyla dikkat çekerken konforlu kullanım imkanıyla da ön plana çıkmayı başarıyor. Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Logitech MK220 Kablosuz Klavye Fare Set

Fiyat: 119.99 TL

Logitech'in popüler ürünlerinden bir tanesi olan MK220, bir adet fare ve bir adet de klavyeden oluşuyor. Böylelikle uygun bir fiyatla bilgisayarınızdaki iki farklı çevre birimine sahip olabiliyorsunuz. Ürünü hemen satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bluetooth hoparlör kategorisinde öne çıkanlar

A4 Tech BTS-05 Bluetooth hoparlör

Fiyat: 49.85 TL

Kablosuz ve Bluetooth destekli hoparlörler son dönemlerin en popüler teknolojik ürünleri arasında yer alıyor. Bizlerin bu ürünü sizlerin beğenisine sunma nedeni ise bu ürünün indirimsiz fiyatının 150 TL olması. Eğer fiyat performans ürünü olan bir kablosuz hoparlör arayışınız varsa, bu ürünü tercih edebilirsiniz. Ürünü satın almak isterseniz, sizleri burada bulunan bağlantıya bekliyoruz.

Spigen R12S Bluetooth hoparlör

Fiyat: 99.90 TL

Eğer kablosuz bir hoparlör ihtiyacınız varsa ve gerçekten de uzun süreli bir kullanım imkanı sağlamak istiyorsanız, Spigen'in R12S modelini tercih edebilirsiniz. Çünkü sadece 2 saat içerisinde şarj edebildiğiniz bu ürün, üstün ses kalitesiyle 7 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Ürünü satın almak isteyen takipçilerimiz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirler.

Anker SoundCore Icon Mini kablosuz hoparlör

Fiyat: 144.75 TL

Ses teknolojileri konusunda kendisini ispatlamış olan Anker'in popüler modellerinden bir tanesi olan Icon Mini, sahip olduğu IP67 sertifikası sayesinde su ve toza karşı ciddi bir dayanıklılık sağlıyor. Dahili mikrofonu da olan bu kablosuz hoparlör, uzun kullanım imkanıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kulaklık kategorisinde öne çıkanlar

JBL C100 kulakiçi kulaklık

Fiyat: 67,87 TL

Kablosuz kulaklıklara alışamayan tüketicilerin tercihleri, genelde JBL'den yana oluyor. Çünkü ses kalitesi açısından kendisini fazlasıyla ispatlamış olan JBL, uygun fiyatları kulaklıklarıyla da ön plana çıkmayı başarıyor. C100 modeli de JBL'nin popüler kulaklıklarından bir tanesi ve şu sıralar kablolu kulaklık arayışındaysanız, sizleri burada bulunan bağlantıya bekliyoruz.

Huawei AM61 kablosuz kulaklık

Fiyat: 158.84 TL

Çinli teknoloji devi Huawei'nin özellikle de sporseverler için geliştirdiği AM61 modeli, terlemeye karşı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kulaklıkların arka kısmında bulunan kablo yapısı ise bu kulaklığın spor sırasında düşme riskini ortadan kaldırıyor. Eğer sizler de bu ürüne sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Urbanears Plattan Ii kulaküstü kulaklık

Fiyat: 211.05 TL

Kulaküstü kulaklıklar pek çok teknoloji tutkununun tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. Urbanears tarafından üretilen bu kulaküstü kulaklık modelinin en dikkat çekici yanı ise hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabiliyor oluşu. Eğer sizler de böyle bir ürüne hemen sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sony WHCH510B kulaküstü kablosuz kulaklık

Fiyat: 268.63 TL

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin en popüler kablosuz kulaküstü kulaklık modellerinden bir tanesi olan WHCH510B de Amazon'un düzenlediği kampanya kapsamında indirimli olarak sunulan ürünler arasında yer alıyor. Eğer sizler de bu ürüne hemen sahip olmak isterseniz, sizleri burada bulunan bağlantıya bekliyoruz.

Cep telefonu ve akıllı saat kategorisinde öne çıkanlar

Samsung Galaxy M20

Fiyat: 1.278,62 TL

6,3 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ TFT ekran

Samsung Exynos 7904 işlemci, Mali-G71 GPU

3GB RAM, 32GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13 MP, f/1.9 diyafram + 5 MP, f/2.2 diyaframlı çift arka kamera

8 MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

5000mAh pil, 15W hızlı şarj

Çift SIM, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5

Ürüne sahip olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8

Fiyat: 1.628,27 TL

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 194 g

Ürüne sahip olmak isteyen takipçilerimiz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirler.

Xiaomi Mi 9T

Fiyat: 2.577,32 TL

Ekran: 6.39 inç, FHD+ çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730

RAM: 6 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kamera

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

Hemen bir Xiaomi Mi 9T satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note10 Lite

Fiyat: 4.499 TL

Ekran: 6,7 inç (2400 x 1080 piksel) FHD+ Süper AMOLED Infinity-O ekran

İşlemci: 10 nm 64 bit sekiz çekirdekli işlemci (dört adet 2,7 GHz + dört adet 1,7 GHz)

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 12 MP (f/1,7) Dual Pixel OIS destekli geniş açılı sensör, 12 MP (f/2,4) otomatik odaklama + OIS destekli telefoto sensör

Ön Kamera: 32 MP (f/2,2)

Batarya: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Aura Glow, Aura Black, Aura Red

Boyutlar: 163,7 x 76,1 x 8,7 mm

Ağırlık: 199 gram

Samsung'un Galaxy Note10 Lite modeli yeni bir ürün ve Türkiye pazarına da kısa bir süre önce girdi. Bu bağlamda Türkiye fiyatı 4.999 TL olarak belirlenen telefon, Amazon Türkiye aracılığıyla 4.499 TL gibi bir fiyat karşılığında satın alınabiliyor. Ürüne sahip olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Mi Band 4

Fiyat: 189 TL

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin dünya genelindeki en popüler ürünlerinden bir tanesi akıllı bilekliği olan Mi Band serisi ürünleri. Şirketin bu serideki son üyesi olan Mi Band 4 de hem fiyatı hem sunduğu özellikler açısından tüketicileri kendisine çekmeyi başarıyor. Ürünü satın almayı düşünüyorsanız burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almayı düşünebileceğiniz diğer teknolojik ürünler

Spigen Kuel Qs11 araç telefon tutacağı (manyetik)

Fiyat: 31.92 TL

Akıllı telefonların hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olması, tüketicileri telefonlardan ayrılamaz hale getirdi. Bu durum elbette araç kullanırken de geçerli. Her ne kadar tasnif etmesekte akıllı telefonlar, özellikle de navigasyon özellikleri sayesinde araç içinde kullanılabilir oluyor. İşte bu ürün de akıllı telefonunuzu aracınızın içerisinde sabitlemenize yardımcı oluyor. Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Spigen Essential F308W Qi kablosuz hızlı şarj cihazı

Fiyat: 105.90 TL

Akıllı telefonların etkileyici özelliklerinden bir tanesi olan kablosuz şarj, son dönemlerin popüler teknolojilerinden bir tanesi. Spigen tarafından üretilen bu kablosuz şarj cihazı, akıllı telefonlarınıza hızlı şarj desteği sunarken hem Android hem iOS cihazlarda da kullanılabiliyor oluşuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SanDisk 64 GB Ultra microSDXC

Fiyat: 63.65 TL

Eğer çeşitli cihazlarınızdaki depolama alanları işinizi görmüyorsa ve hem kapasiteyi yükseltmek hem de hız kazanmak istiyorsanız, SanDisk'in bu microSD kartlarını tercih edebilirsiniz. Ürünü satın almak isteyen takipçilerimiz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirler.

Samsung PG935 hızlı şarj destekli powerbank

Fiyat: 125 TL

Samsung'un 10.200 mAh kapasiteli PG395 powerbank modeli, sunduğu hızlı şarj desteğiyle de ön plana çıkıyor. Ayrıca bu ürün Amazon Türkiye tarafından 250 TL yerine yüzde 50 indirimle 125 TL'ye satılıyor. Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Seagate STEA1000400 1 TB taşınabilir disk

Fiyat: 294.71 TL

Depolama çözümleri konusunda kendisini ispatlamış şirketlerden bir tanesi olan Seagate'in 1 TB kapasiteli bu harici disk modeli, USB 3.0 desteğiyle yüksek hızlı bir aktarım imkanı sağlıyor. Ayrıca bu ürün PC, Xbox ve PlayStation 4 gibi ürünlerde rahatlıkla kullanılıyor. Ürünü satın almak isterseniz, sizleri burada bulunan bağlantıya davet ediyoruz.