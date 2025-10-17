Amazon'un modüler nükleer enerji tesisinden ilk görseller paylaşıldı

Amazon, Washington’da inşa edeceği 960 MW’lık modüler nükleer tesisin görsellerini yayınladı. Tesis, 2030’larda faaliyete geçecek.

Amazon, karbon nötr enerji hedefleri doğrultusunda Washington’da kuracağı “Cascade Advanced Energy Facility” adlı SMR (modüler nükleer enerji) tesisine dair ilk detayları ve görselleri paylaştı. Proje, üç adet 320 megavatlık reaktörden oluşacak ve toplam 960 megavat kapasiteye ulaşacak.

Şirket, bu kapasitenin 320 megavatını kendi operasyonlarında doğrudan kullanacak. Geri kalan enerji ise yerel şebekeye aktarılacak. Geleneksel nükleer santrallere kıyasla çok daha az alan kaplayan bu tesis, küçük bir mahalle büyüklüğünde olacak.

Cascade projesi sadece enerji üretimiyle sınırlı değil. Amazon, Columbia Basin College iş birliğiyle 2025 sonunda faaliyete geçecek bir reaktör kontrol simülatörü kuracak. Bu merkez, nükleer enerji alanında yerel iş gücünü eğitmeyi hedefliyor.

İnşaat sürecinde 1.000’den fazla kişiye iş imkânı sağlanacak; tesis faaliyete geçtiğinde ise 100’den fazla kalıcı istihdam yaratılacak. Amazon’un bu adımı, ABD’nin 2039 yılına kadar 5 GW yeni nükleer enerji kapasitesine ulaşma hedefini de destekliyor.