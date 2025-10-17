Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Amazon'un modüler nükleer enerji tesisinden ilk görseller paylaşıldı

Amazon, Washington’da inşa edeceği 960 MW’lık modüler nükleer tesisin görsellerini yayınladı. Tesis, 2030’larda faaliyete geçecek.

Amazon'un modüler nükleer enerji tesisinden ilk görseller paylaşıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Amazon, karbon nötr enerji hedefleri doğrultusunda Washington’da kuracağı “Cascade Advanced Energy Facility” adlı SMR (modüler nükleer enerji) tesisine dair ilk detayları ve görselleri paylaştı. Proje, üç adet 320 megavatlık reaktörden oluşacak ve toplam 960 megavat kapasiteye ulaşacak.

indir

Şirket, bu kapasitenin 320 megavatını kendi operasyonlarında doğrudan kullanacak. Geri kalan enerji ise yerel şebekeye aktarılacak. Geleneksel nükleer santrallere kıyasla çok daha az alan kaplayan bu tesis, küçük bir mahalle büyüklüğünde olacak.

Cascade projesi sadece enerji üretimiyle sınırlı değil. Amazon, Columbia Basin College iş birliğiyle 2025 sonunda faaliyete geçecek bir reaktör kontrol simülatörü kuracak. Bu merkez, nükleer enerji alanında yerel iş gücünü eğitmeyi hedefliyor.

indir

İnşaat sürecinde 1.000’den fazla kişiye iş imkânı sağlanacak; tesis faaliyete geçtiğinde ise 100’den fazla kalıcı istihdam yaratılacak. Amazon’un bu adımı, ABD’nin 2039 yılına kadar 5 GW yeni nükleer enerji kapasitesine ulaşma hedefini de destekliyor.

Amazon Prime

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nano Banana, Artık Gemini Olmadan da Kullanılabiliyor (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

iOS 26.1 Güncellemesiyle iPhone'lara Gelecek 10 Yeni Özellik

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim