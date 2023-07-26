Amazon, tüm kullanıcıların işine yarayacak yeni bir özellik olan "Geri Çağırmalar ve Ürün Güvenliği Uyarıları"nı kullanıma sundu. İşte bu kullanışlı özellik ile ilgili bilgiler.

E-ticaret devi Amazon, müşterilerini mest edecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. "Geri Çağırmalar ve Ürün Güvenliği Uyarıları" olarak isimlendirilen bu yeni özellik, satın alınan bir ürünün sonraki aşamada da takip edilmesini sağlıyor. Diyelim ki satın aldığınız bir ürün için siz satın aldıktan sonra geri çağırma programı başlatıldı. Veya söz konusu ürün için sonradan "güvensiz" denildi. İşte bu tür durumlarda Amazon uygulaması üzerinden anlık bildirim alacaksınız. Ayrıca konuyla ilgili detayların yer aldığı bir e-posta da kayıtlı adresinize gönderilecek.

Amazon'un kullanıma sunduğu yeni özellik, Siparişlerim sayfasının bir uzantısı olacak. Müşterinin geçmişte satın aldığı ürünle ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sayfanın en üst kısmında bununla ilgili bir uyarı metni görecek. Bu uyarı metninin üzerine dokunan kullanıcı, konuyla ilgili detaylı bilgi sağlanan yeni bir sayfaya yönlendirilecek. Bu sayfada, eğer bir geri çağırma programı oluşturulduysa bunun nasıl yapılacağı ile birlikte, iade seçenekleri de gösterilecek. Kullanıcı, yönlendirme ile ürünle ilgili aksiyon alabilecek.

Amazon'un yeni özelliği, mobil uygulamada böyle görünecek:

Amazon'un konuyla ilgili açıklamasına baktığımızda, müşterilerin geçmişte satın aldıkları bir ürünle ilgili olarak üçüncü taraf kaynaklar üzerinden kontrol zorunluluğu bulunduğu, Geri Çağırmalar ve Ürün Güvenliği Uyarıları özelliği ile buna gerek kalmayacağı ifade ediliyor. Amazon, bu yeni özellik sayesinde tüm müşterilerine yüzde 100 oranında ulaşılabileceğini söylüyor. Şirketin bu konuda haksız olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Amazon'un yeni özelliğinin küresel olarak kullanıma sunulup sunulmayacağı net değil. Ancak şirket, bu yeni özellik için ABD'li hükümet kurumları ile iş birliği yapıyor. Buradan şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Bu özellik Amazon Türkiye'de aktif edildiğinde, çok büyük olasılıkla ABD'de de satılan ürünler için geri bildirim sağlayacak. Türkiye'den yerli bir üreticinin yerli bir ürünü satın alması halinde kullanıcının bu özellikten faydalanabileceğini çok da düşünmüyoruz.