Facebook'ta "Unutulan Paketler" adlı bir profilden teslim edilmeyen ve ücretsiz olarak dağıtıldığı iddia edilen Amazon paketleri dolandırıcılığı başladı.

İnternet dünyasındaki dolandırıcılık olayları son hızla devam ediyor ve muhtemelen hiçbir zaman da sona ermeyecek. Biz internet kullanıcılarının üstüne düşen görev ise bu dolandırıcılara kanmamak, internet hakkında temel bilgilere sahip olmak.

Biz de bir yayıncı olarak üzerimize düşen görev gereği elimizden geldiğince internette gördüğümüz dolandırıcılık yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün, bunlardan bir yenisiyle daha karşınızdayız. Elbette birazdan anlatacağımız yöntem yeni bir yöntem değil, ancak kısa süre içinde hızlı bir şekilde yayıldığından uyarmakta fayda var.

“Teslim edilmemiş Amazon paketleri” dolandırıcılığı:

Özellikle internet bilincinin en az seviyede olduğu Facebook’ta patlayan bu dolandırıcılık yönteminde kişiler, Amazon’un “teslim edilemeyen paketlerini” hediye ettiğini öne sürüyor. Bu paketlerde iPhone, PlayStation ve televizyon veya mikrodalga gibi binlerce TL’lik ürünlerin olabileceği paylaşılıyor.

“Unutulan Paketler” adlı profilden yapılan paylaşım, yüzlerce kişiden beğeni ve yorum topladı. Ancak özellikle yorum bölümüne baktığımızda birçok sahte yorumla karşılaşıyoruz. Aynı sahte yorumlar, paylaşımda sunulan bağlantıdaki internet sitesinde de görülebiliyor.

Üstelik bu sayfada Facebook’taki yorumların aksine Türk isimlerden değil, yabancı isimlerden yapılan Türkçe yorumlar bulunuyor.

Peki bedava paketler ile nasıl dolandırıcılık yapılıyor?

Elbette dolandırıcılığın ‘dolandırıcılık’ olması için, bu kişilerin bir para toplaması da gerekiyor. Dolandırıcılar da bu bedava paketler için “1,95 euro” ücret istiyor. Gönderilen ürünlerin ‘rastgele’ olacağı belirtiliyor.

Bu tür tuzaklara yem olmaktan nasıl kurtulursunuz?

Paylaşımları yapan kişi/sayfaların aktifliğini, beğeni/takipçi sayılarına göz atın.

Yorumların düzenine bakın. Sosyal medyada virgül ve nokta kullanan; kelimeleri düzgün yazan çok az kişi var, bu gerçeği unutmayın.

Sayfaların paylaştığı veya yorumlarda paylaşılan görselleri, görselin üzerine sağ tıklayıp “ Resmi Google ile ara ” seçeneğine tıklayarak internette aratın. Mutlaka aynı görselin pek çok farklı platformda paylaşıldığını göreceksiniz.

” seçeneğine tıklayarak internette aratın. Mutlaka aynı görselin pek çok farklı platformda paylaşıldığını göreceksiniz. Dolandırıcıların varlığını iddia ettiği ‘kuralları’ kendiniz kontrol edin. İnternetten değil, platformların koşul ve şartları metinlerinden.

Yönlendirildiğiniz internet sitesinin URL’sini kontrol edin. URL, platformun orijinal ismine yakın veya tamamen bağımsız olacaktır. Ancak aynısı olamaz.

Genel mantığınızı kullanın: Amazon veya başka bir platform, neden bedavaya paket dağıtsın?

Sadece Amazon gibi küresel isimler de kullanılmıyor, bizim gibi yayıncıların da adı kullanılabiliyor: