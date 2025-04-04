Amazon, alışveriş konusunda çığır açabilecek bir yapay zekâ aracı duyurdu. Bu araç, sizin yerinize alışveriş yapabiliyor.

Yapay zekâ alanında hamle yapan şirketlerden biri de Amazon’du. Teknoloji devinin kendi modellerini geliştirdiğini görüyorduk. Şimdi ise alışveriş konusunda çığır açabilecek bir yapay zekâ aracı duyuruldu.

“Buy For Me” ismi verilen bu araç, isminden de anlaşılabileceği gibi sizin yerinize alışveriş yapabiliyor. Böylece farklı yerlerden ürünleri arayıp satın alma derdinden kurtuluyorsunuz.

Yapay zekâ, bir şey satın alırken gereken her şeyi sizin yerinize yapacak

Özelliği biraz açalım. Amazon’da aradığınız bir şeyi bulamadınız diyelim. Yapay zekâ aracı, farklı yerlerden araştırmalar yapıp size ürünleri gösterebilecek. Bunun ardından hangisini satın almak istediğinizi seçebileceksiniz. Böylece Amazon uygulamasından hiç ayrılmadan satın alım yapılmış olacak.

Şirketin aktardığına göre alışveriş yapay zekâsı; bir siteyi ziyaret edecek, kullanıcının aradığı ürünü bulacak, isim ve adres gibi bilgilerini dolduracak, ödeme bilgilerini girecek ve siparişi verecek. Yani gerçekten de sizin yerinize her şeyi yapacak.

Buy For Me, Amazon’un kendi Nova yapay zekâ modellerinden güç alıyor. Özelliğin bilgilerinizi güvende tutabilen şifrelemeye sahip olduğu, Amazon’un bile kullanıcı bilgilerini göremediği eklenmiş.

Özellik, beta olarak belli yerlerde kullanıma sunuldu. Tam çıkışının ne zaman olacağı ve ülkemiz gibi yerlere gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.