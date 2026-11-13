BU FABRİKA TV TARİHİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ? | TCL’in Fabrikasında 3 Gün VLOG

Bu videoda TCL'in Shenzhen, Çin'deki TCL CSOT fabrikasına girip Mini-LED teknolojisinin icat edildiği yeri birlikte keşfediyoruz.

TV alanındaki teknolojik yatırımları nedeniyle TCL, sadece TV üreten bir firma ya da marka konumunda değil, aynı zamanda videoda da göreceğiniz, dünya çapındaki pek çok markanın ekran tedarikçisi.

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Shenzhen'de TCL'in davetiyle geçirdiğimiz bu 3 gün içinde aynı zamanda Follow the Light etkinliğine bireysel olarak katılıp TV panellerinin çalışma mantığını sektörde eşi benzeri çok da görülmeyen test ortamlarında size aktarma şansı yakaladık.

TCL'in SQD Mini-LED teknolojisi, Mini-LED'in bugün ulaşılabilir en tepe noktası konumunda. Çin'de ayrıca ülkemizde de çok satılan C7L ve C8L modellerini de detaylı şekilde görüp test etme şansına eriştik. Ayrıca TCL'in konsept Micro-LED ürünlerini ve diğer alanlarda ürettiği teknolojilerini de merkez showroom'unda sizlere sunma şansına eriştik.