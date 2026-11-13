Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

BU FABRİKA TV TARİHİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ? | TCL’in Fabrikasında 3 Gün VLOG

Webtekno'yu Google'a ekleyin
İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videoda TCL'in Shenzhen, Çin'deki TCL CSOT fabrikasına girip Mini-LED teknolojisinin icat edildiği yeri birlikte keşfediyoruz.

TV alanındaki teknolojik yatırımları nedeniyle TCL, sadece TV üreten bir firma ya da marka konumunda değil, aynı zamanda videoda da göreceğiniz, dünya çapındaki pek çok markanın ekran tedarikçisi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Shenzhen'de TCL'in davetiyle geçirdiğimiz bu 3 gün içinde aynı zamanda Follow the Light etkinliğine bireysel olarak katılıp TV panellerinin çalışma mantığını sektörde eşi benzeri çok da görülmeyen test ortamlarında size aktarma şansı yakaladık.

TCL'in SQD Mini-LED teknolojisi, Mini-LED'in bugün ulaşılabilir en tepe noktası konumunda. Çin'de ayrıca ülkemizde de çok satılan C7L ve C8L modellerini de detaylı şekilde görüp test etme şansına eriştik. Ayrıca TCL'in konsept Micro-LED ürünlerini ve diğer alanlarda ürettiği teknolojilerini de merkez showroom'unda sizlere sunma şansına eriştik.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

TV TCL

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Türkiye'deki En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları | Kasım 2026 Güncel

Türkiye'deki En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları | Kasım 2026 Güncel

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Başarısı Şirketin Başına Dert Oldu: Peki Neden?

Volkswagen’in Elektrikli Otomobil Başarısı Şirketin Başına Dert Oldu: Peki Neden?

iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak

iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com