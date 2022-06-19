Bir takım tatsız olaylar oldu ve bir kişinin Instagram profilini artık göremiyorsunuz. Sizi engelledi mi yoksa hesabını devre dışı mı bıraktı? Benzer bir görünüme sahip bu iki durum arasında ince farklar vardır. Gelin Instagram’da birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız sorusuna yakından bakalım ve konu hakkında bilmeniz gereken detayları görelim.

Instagram’da birini engellemek radikal bir hareket gibi görünebilir ancak unutmayın, herkesin gizli kalma ve rahatsız edilmeme hakkı vardır. Meta şirketi, bu konuda kullanıcıları destekliyor. Bir kişi ile bir takım tatsız olaylar yaşadıktan sonra onun Instagram profilini göremediğiniz zaman engellendiğinizi düşünebilirsiniz. Bu mümkün. Ancak karşı taraf belki Instagram hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatmış da olabilir.

Sizi engelleyen bir Instagram profili ile devre dışı bırakılmış bir profil benzer görünüme sahiptir. Ancak bire bir aynı değildir. Devre dışı bırakılmış profil artık yoktur ama sizi engelleyen profil hala oralardadır. Bu nedenle iki profil görünümü benzer olsa da bazı temel farklar vardır. Gelin Instagram’da birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız sorusuna yakından bakalım ve konu hakkında bilmeniz gereken detayları görelim.

Instagram’da birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız?

Eğer biri sizi engellediyse Instagram arama çubuğunda aradığınız zaman onu göremezsiniz.

Eğer biri sizi engellediyse profil sayfasını açsanız bile paylaştığı gönderileri göremezsiniz.

Eğer biri sizi engellediyse profil sayfasını açtığınız zaman gönderi sayısını görür ancak henüz hiç gönderi yok yazısı görürsünüz.

Eğer biri sizi engellediyse o hesaptan gelen beğeniler ve yorumlar yok olur.

Eğer biri sizi engellediyse ona DM gönderemez ve DM alamazsınız.

Instagram’da birinin sizi engelleme amacı, artık ona ulaşamamanız ve ona ait herhangi bir gönderiyi, yorumu ya da beğeniyi görememenizdir. Biri sizi engellediği zaman o profil ortadan kaybolmuyor. Yalnızca ona ulaşmanız ve ona ait paylaşımları görmemeniz sağlanıyor. Yani hesap orada ama siz göremiyorsunuz. Bu durum Instagram arayüzünün o hesabı tam gösterecekken perdelemesi ile sonuçlanıyor.

Eğer biri sizi engellediyse ve önceden açılmış bir DM pencereniz varsa ona hala mesaj göndermeye devam edebilirsiniz. Ancak o mesajlardan hiçbiri sizi engelleyen hesaba ulaşmayacaktır. Aynı şekilde sizi engelleyen kişi de size mesaj gönderemez. Sizi engelleyen kişi anlık olarak engeli kaldırabilir, paylaşımlarınızı görebilir ve yine engelleyebilir. Bu durumdan haberiniz bile olmaz.

Instagram hesaplarını mı silmişler, yoksa engellemişler mi?

Söz konusu kişinin Instagram profiline ulaşamıyorsanız hemen engellendiğinizi düşünmeyin. Belki Instagram hesabınız geçici ya da kalıcı olarak silmiş olabilir. Engelleme ve silme arasında fark; birinde hesabın var olması ama size gösterilmemesi, diğerinde ise hesabın var olmaması arasındaki ayrıntıda gizli.

Örneği biri sizi engellediği zaman belki arama çubuğunda onu bulabilirsiniz ama hesabını sildiyse asla göremezsiniz. Hesabını silen kişiye profil bağlantısı üzerinden ulaşmaya çalışsanız bile hata alırsınız. Böyle bir durumda kesin olarak anlayabilirsiniz ki profil sahibi, Instagram hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatmıştır.

Biri sizi engellediği zaman profil sayfasını açabilir, profil resmini, takipçi sayısını, takip ettiklerinin sayısını ve gönderi sayısını eski rakamlarla da olsa görebilir ancak paylaşımlarını göremezsiniz. Fakat biri hesabını geçici ya da kalıcı olarak sildiyse profil sayfasını açsanız bile herhangi bir bilgi göremezsiniz. Temel farkı unutmayın; sizi engelleyen hesap hala oradadır, silinen hesap ise orada yoktur.

Instagram'da sizi engelleyenlerin listesini görebiliyor musunuz?

Göremezsiniz. Hepimiz yıllardır bekliyor olsak da Instagram sizi engelleyenleri, takipten çıkanları, profilinizi görüntüleyenleri ve benzeri diğer bilgileri gösteren bir özellik sunmuyor. Elbette bu noktada devreye üçüncü taraf mobil uygulamalar giriyor. Instagram ile hiçbir bağlantısı olmadığı için resmi olmayan bu üçüncü taraf mobil uygulamalar, Instagram’ın sunmadığı pek çok özelliği sunabiliyolar.

Resmi olmayan sayısız üçüncü taraf mobil uygulama sizi engelleyenleri, takipten çıkanları ve hatta profilinizi görüntüleyenleri bile gösterebilir. Bazıları oldukça yüksek fiyatlardaki ücretli abonelikler üzerinden çalışan bu tür üçüncü taraf mobil uygulamalar gerçekten vaadettikleri hizmetleri sunuyor olabilirler. Ancak unutmayın, bunların hiçbir güvenli değil.

Daha önce pek çok yazımızda açıkladığımız gibi resmi uygulama ve hizmetlerin sunmadığı özellikler ile gelen hiçbir üçüncü taraf yazılım ya da mobil uygulama tam anlamıyla güvenli değildir. Geliştiricisi kim olursa olsun bu tür resmi olmayan hizmetler her zaman risk barındırır. Bu nedenle böyle uygulamaları kullanmak yerine Instagram Destek sayfasına uygulamada görmek istediğiniz özellikleri onlar bıkana kadar yazabilirsiniz.

Peki, Instagram’da birini engelleme işlemi nasıl yapılır?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Engellemek istediğiniz hesabın profil sayfasını açın.

Engellemek istediğiniz hesabın profil sayfasını açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki üç nokta butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki üç nokta butonuna dokunun. Adım #4: Açılan menüden Engelle seçeneğine dokunun.

Açılan menüden Engelle seçeneğine dokunun. Adım #5: ‘Bu hesabı ve oluşturabileceği diğer hesapları engelle’ seçeneğini onaylayın.

‘Bu hesabı ve oluşturabileceği diğer hesapları engelle’ seçeneğini onaylayın. Adım #6: Engelle butonuna dokunun.

Engelle butonuna dokunun. Adım #7: Söz konusu hesap engellendi.

Söz konusu hesap engellendi. Adım #8: Dilerseniz bu hesabı şikayet edebilirsiniz.

Instagram’da birini engellemek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Benzer adımları uygulayarak dilediğiniz kişiyi mobil ya da masaüstü internet tarayıcınızdan açtığınız Instagram internet sitesi üzerinden de engellemeniz mümkün. Hesabın profil sayfasındaki Engellemeyi Kaldır butonu ile dilediğiniz zaman engeli kaldırabilirsiniz.

Instagram’da bir kişiyi engellediğiniz zaman artık ona dair hiçbir şey görmezsiniz. Aynı şekilde engellediğiniz kişi size mesaj atamaz, sesli ya da görüntülü arayamaz, gönderilerinizi, hikayelerinizi, yorumlarınızı ve beğenilerinizi göremez. Birini engellediğiniz zaman ona herhangi bir bildirim gitmez. Yalnızca yukarıda anlattığımız gibi profilinizi görmeye ya da size ulaşmaya çalışırsa bu durumu fark eder.

‘Bu hesabı engelle’ seçeneği üzerinden bir hesabı engellerseniz yalnızca o hesabı engellemiş olursunuz. Ancak ‘Bu hesabı ve oluşturabileceği diğer hesapları engelle’ seçeneğini tercih ederseniz söz konusu hesaba bağlı e-posta adresi ya da telefon numarası üzerinden oluşturulacak hesapları daha açılmadan engellemiş olursunuz. Daha güvenli bir Instagram kullanımı için ‘Bu hesabı ve oluşturabileceği diğer hesapları engelle’ seçeneğini tercih etmeniz öneriliyor.

Instagram’da birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız, silinmiş ve sizi engellemiş hesap arasındaki fark nedir gibi sorular üzerinden Instagram’ın engelleme özelliği hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Instagram’ın engelleme ve benzeri özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.