AMD Ekran Kartlarına Büyük Zam Geliyor: İşte Nedeni

Gelen bilgilere göre son zamanlarda bellek fiyatlarında yaşanan artış AMD'yi de vurdu. Şirketin GPU'larına zam yapacağı bildirildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimzi günlerde ortaya çıkan bir haberde, Samsung başta olmak üzere bellek üreticilerinin fiyatlarında ciddi oranda zamlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Öyle ki gelen bilgilere göre RAM fiyatları eylülden bu yana %60 seviyelerine kadar çıkan oranda yükseldi. Örneğin 32 GB’lık modüllerin fiyatları 149 dolar seviyesinden 239 dolar civarına kadar arttı.

Şimdi ise DRAM tarafındaki bu yüksek fiyat artışları sonrasında kullanıcıları üzecek bir haber daha geldi. Öyle ki dünyanın en büyük bilgisayar donanımı üreticilerinden biri olan AMD’nin zam yapacağı bildirildi.

AMD ekran kartlarına zam geliyor

am

Çin’deki forumlardan gelen bilgilere göre AMD, iş ortaklarına **GPU’larına bir kez daha zam yapacağını **bildirdi. Bu zammın, bellek fiyatlarında yaşanan artışın doğrudan sonucu olacağı aktarıldı. Eğer iddia gerçek çıkarsa yakında AMD’nin tüm ekran kartlarına zam geldiğini görebiliriz.

Ayrıca AMD’nin ekimde zaten küçük bir fiyat güncellemesi yaptığı da belirtilmiş. Ancak o değişim, ürünlere yansımamıştı. Şimdi gelecek zammın daha büyük olması ve nihayetinde son kullanıcıya ulaşan ekran kartlarını etkilemesi bekleniyor.

DRAM fiyatları son 2-3 ayda %60’a varan oranda artarken yıllık olarak da inanılmaz artış görmeye başlamış durumda. Öyle ki son bir yılda %170 civarında bellek fiyatlarında artış olduğu düşünülüyor. RX 9070 XT’nin fiyatları yeni yeni oyuncular için stabil hâle gelmeye başladığı için bu ihtimalin AMD kullanıcıları için oldukça kötü bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

