Akıllı Telefon Fiyatlarına Büyük Zamlar Gelebilir: İşte Nedeni

Reuters'ın edindiği bilgilere göre Samsung, son birkaç ayda bellek çiplerine %60'a varan zam yaptı. Bu hamle, müşteriler için istenmeyen sonuçlar yaratabilir.

Güney Kore merkezli Samsung, dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri konumunda. Şirket, telefonları ve diğer tüketici elektroniği ürünleriyle tanınsa da aynı zamanda farklı konularda da öne çıkıyor. Bellek çipleri de bunlardan biri. Öyle ki firma, dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biri konumunda.

İşte tam olarak bu konuda Reuters’tan çok ciddi bilgiler geldi. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Samsung, son haftalarda RAM fiyatlarına %60’lara varan oranda zamlar yaptı. Bunun sonuçları yakında tüketiciye, yani bize yansıyabilir.

Telefon fiyatlarına zamlar geldiğini görebiliriz

Reuters’ın aktardığına göre Samsung, Eylül 2025 ile Kasım 2025 arasında birden fazla DDR5 bellek çipinin fiyatlarında artışa gitti. Bu artışın %60 gibi yüksek seviyelere kadar çıktığı belirtilirdi. Örneğin 32 GB’lık bir DDR5 modülünün fiyatı eylülde 149 dolarken kasımda 239 dolara çıkmış. Tüm bunların nedeni ise **yapay zekâ sunucuları nedeniyle bellek çipi talebinin uçması. **

Veri merkezi kuran şirketler tedarik için mücadele ediyor ve ellerinden geleni almak için de yüksek fiyatlar ödüyorlar. Hatta bazı alıcıların kıtlık kötüleştikçe panik siparişleri vermeye başladığı bile bildirilmiş. Durum o kadar kötü hâle gelmiş ki Çin’den yarı iletken şirketi SMIC, şirketlerin bellek tedariğinin çok zorlaşması nedeniyle diğer yonga alımlarını ertelediğini bile söylüyor. Hatta Xiaomi bile artan maliyetlerin telefon üretimini daha pahalı hâle getirdiğini ifade etmiş.

İşte yaşanan bu durum, yakında telefonlar başta olmak üzere cihazların fiyatlarında artışa neden olabilir. Bellek çipleri, yapay zekâ dışında telefonlar, tabletler, bilgisayarlarda da kullanılıyor. Samsung’un RAM’lerinin kendi dahil farklı markalar tarafından tercih ediliğini görebiliyoruz. Bu durum da cihaz fiyatlarında yükselmelerin olabileceğini gösteriyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.