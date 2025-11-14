Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Akıllı Telefon Fiyatlarına Büyük Zamlar Gelebilir: İşte Nedeni

Reuters'ın edindiği bilgilere göre Samsung, son birkaç ayda bellek çiplerine %60'a varan zam yaptı. Bu hamle, müşteriler için istenmeyen sonuçlar yaratabilir.

Akıllı Telefon Fiyatlarına Büyük Zamlar Gelebilir: İşte Nedeni
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Güney Kore merkezli Samsung, dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri konumunda. Şirket, telefonları ve diğer tüketici elektroniği ürünleriyle tanınsa da aynı zamanda farklı konularda da öne çıkıyor. Bellek çipleri de bunlardan biri. Öyle ki firma, dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biri konumunda.

İşte tam olarak bu konuda Reuters’tan çok ciddi bilgiler geldi. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Samsung, son haftalarda RAM fiyatlarına %60’lara varan oranda zamlar yaptı. Bunun sonuçları yakında tüketiciye, yani bize yansıyabilir.

Telefon fiyatlarına zamlar geldiğini görebiliriz

dd

Reuters’ın aktardığına göre Samsung, Eylül 2025 ile Kasım 2025 arasında birden fazla DDR5 bellek çipinin fiyatlarında artışa gitti. Bu artışın %60 gibi yüksek seviyelere kadar çıktığı belirtilirdi. Örneğin 32 GB’lık bir DDR5 modülünün fiyatı eylülde 149 dolarken kasımda 239 dolara çıkmış. Tüm bunların nedeni ise **yapay zekâ sunucuları nedeniyle bellek çipi talebinin uçması. **

Veri merkezi kuran şirketler tedarik için mücadele ediyor ve ellerinden geleni almak için de yüksek fiyatlar ödüyorlar. Hatta bazı alıcıların kıtlık kötüleştikçe panik siparişleri vermeye başladığı bile bildirilmiş. Durum o kadar kötü hâle gelmiş ki Çin’den yarı iletken şirketi SMIC, şirketlerin bellek tedariğinin çok zorlaşması nedeniyle diğer yonga alımlarını ertelediğini bile söylüyor. Hatta Xiaomi bile artan maliyetlerin telefon üretimini daha pahalı hâle getirdiğini ifade etmiş.

İşte yaşanan bu durum, yakında telefonlar başta olmak üzere cihazların fiyatlarında artışa neden olabilir. Bellek çipleri, yapay zekâ dışında telefonlar, tabletler, bilgisayarlarda da kullanılıyor. Samsung’un RAM’lerinin kendi dahil farklı markalar tarafından tercih ediliğini görebiliyoruz. Bu durum da cihaz fiyatlarında yükselmelerin olabileceğini gösteriyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Bu iPhone 17 Pro Max Sadece 3 Adet Üretilecek ve 3,7 Milyon TL'ye Satılacak Bu iPhone 17 Pro Max Sadece 3 Adet Üretilecek ve 3,7 Milyon TL'ye Satılacak
Akıllı Telefon Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim