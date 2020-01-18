AMD’nin En Önemli İsminden Dikkat Çekici Big Navi Açıklaması

AMD’nin en üst düzey yöneticisi olan Lisa Su, firmanın YouTube serisi “The Bring Up”ta yeni Big Navi ekran kartları hakkında açıklamalar yaptı. Yeni ekran kartlarını 2020 yılında karşımızda göreceğiz.

Son yıllarda AMD hem işlemci hem de ekran kartı konusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Pazar payını büyüten firma yeni teknolojilerini geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Bu teknolojiler arasında Big Navi en çok dikkat çekenlerden biri.

AMD Başkanı ve CEO’su olan Lisa Su, firmanın YouTube serisi The Bring Up’a misafir oldu. Su, bu programda bu yıl için müjdeli haberler verse de detaylara girmekten kaçındı. Big Navi’nin bu yıl geleceği açıklandı.

Oyunculara mutlu haber

Lisa Su, Nvidia’nın üst seviye RTX ekran kartlarıyla mücadele etmesi planlanan Big Navi ekran kartlarının bu yıl içerisinde çıkacağını açıkladı. Lisa Su yeni ekran kartları hakkındaki detayları açıklamadı ancak açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla bu kartlar 400 doların üzerinde fiyatlara sahip olacak. Big Navi’ler RTX 2060 ve RTX 2080Ti gibi modellerle mücadele edebilecek.

Yeni kartların bu yılki E3 Fuarı’nda açıklanması bekleniyor. Etkinlikte Microsoft’un da yeni Xbox Series X cihazı tanıtılacak. Bu da bir anlamda oyuncuların yeni nesille tanışması anlamına gelecek.

Lisa Su: Zen 3 iyi gidiyor

Lisa Su ayrıca Zen 3’ün “gerçekten iyi gittiğini” söyledi. Su ayrıca bu yılın ilerisinde Zen 3’ten daha fazla bahsetmek istediğini de sözlerine ekledi. AMD’nin 1 numaralı ismi, “Twitter ve Reddit üzerinden insanların Big Navi’yi merak ettiklerini duydum. Big Navi’yi 2020 yılında görebileceğinizi söyleyebilirim.

Ayrıca Zen 3 hakkında merak ettiği şeyler olan birileri de olabilir. Diyebilirim ki Zen 3 gerçekten iyi gidiyor, bu konuda çok heyecanlıyız ve 2020 yılının ilerleyen dönemlerinde ondan daha çok bahsetmeyi heyecanla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lisa Su’nun programa konuk olduğu CES 2020 bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.