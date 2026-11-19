Mobil çalışanlar, sık toplantı yapanlar ve şirketler için Casper NevoPro P40'ı bağlantı, yükseltilebilirlik, güvenlik ve pil açısından inceledik; hafif laptop arayan öğrenciler için de 48-55 bin TL'lik yapılandırmaları derledik.

Son Güncelleme: 19 Kasım 2026

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Casper NevoPro P40; 1,4 kg ağırlığı ve 18,1 mm inceliğiyle gün içinde ofis, müşteri ve ev arasında gidip gelen mobil çalışanlara, sık toplantı yapan profesyonellere ve güvenlik isteyen şirketlere göre tasarlanmış 14 inçlik bir iş laptopu. Thunderbolt 4, HDMI ve RJ45 Ethernet dahil geniş port seçeneği, 64 GB'a kadar yükseltilebilen DDR5 RAM ile iki M.2 SSD yuvası, parmak izi okuyucu, opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM desteği ve MIL-STD 810H testleri onu kurumsal kullanıma yaklaştırıyor. Casper'ın sitesinde 48.548 TL'den başlıyor; iş için önerilen Windows 11 Pro'lu 16 GB RAM ve 500 GB SSD'li yapılandırma 64.639 TL. Hafif bir laptop arayan öğrenciler için de ikinci bir senaryo sunuyor: 16 GB / 500 GB yapılandırma 53.636 TL. Dahili ekran kartı olduğu için oyun ve ağır video kurgu için uygun değil.

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Casper NevoPro P40 Kimler İçin Uygun? Kısa Cevap

Casper NevoPro P40, bilgisayarını gün içinde sürekli yanında taşıyan ve işini ofis programları, toplantı uygulamaları ve yapay zeka asistanlarıyla yapan profesyoneller için tasarlanmış bir iş laptopu. Casper modeli "Kurumsal Dünyanın Yeni Oyuncusu" diye tanıtıyor; hafifliği sayesinde öğrenciler için de değerlendirilebiliyor. Kime uygun olduğunu tek tek şöyle özetleyebiliriz:

Mobil çalışan profesyoneller: 1,4 kg ağırlık, 60 Whr batarya ve Wi-Fi 6E desteği öne çıkıyor.

1,4 kg ağırlık, 60 Whr batarya ve Wi-Fi 6E desteği öne çıkıyor. Sık toplantı ve sunum yapanlar: Gürültü önleyici kamera, kamera kapağı ve 180 derece açılan menteşe var.

Gürültü önleyici kamera, kamera kapağı ve 180 derece açılan menteşe var. Şirketler ve IT ekipleri: Parmak izi okuyucu, opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM, Windows 11 Pro seçeneği ve Kensington kilit yuvası var.

Parmak izi okuyucu, opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM, Windows 11 Pro seçeneği ve Kensington kilit yuvası var. Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını gün boyu kullananlar: Klavyedeki Copilot tuşu asistanı tek dokunuşla açıyor.

Klavyedeki Copilot tuşu asistanı tek dokunuşla açıyor. İkinci senaryo olarak öğrenciler: Her gün okula laptop taşıyan ve 48-55 bin TL bütçesi olan öğrenci için hafif bir seçenek.

Mobil Çalışan Bir Profesyonelim: Casper NevoPro P40 İşimi Görür mü?

Gün içinde ofis, müşteri ziyareti ve ev arasında çalışan bir profesyonelin işini Casper NevoPro P40 görüyor, çünkü 1,4 kg ağırlığı ve 18,1 mm inceliği taşımayı kolaylaştırırken toplantı, bağlantı, yükseltme ve güvenlik tarafında iş kullanımına yönelik donanım sunuyor. 313,8 x 222 mm boyutundaki full alüminyum alaşım gövde, çantada sürekli taşınan bir cihaza sağlamlık katıyor. Casper'a göre 14 inç 16:10 ekran diğer modellere göre %12 daha geniş görüntüleme alanı sunuyor; bu da belge, tablo ve sunumla çalışırken dikeyde daha fazla alan demek.

Toplantı ve sunumlarda neler sunuyor?

Casper NevoPro P40, sık toplantı yapanlar için gürültü önleyici kamera, aç-kapat kamera kapağı ve 180 derece açılan menteşeyle geliyor. Gürültü önleyici kamera, Casper'a göre çevrim içi toplantılarda arka plan seslerini azaltarak iletişim kalitesini artırıyor. 180 derece açılan ekran, masadaki toplantı arkadaşlarına ekranı göstermeyi kolaylaştırıyor. Dolby Audio destekli 2W x 2 stereo hoparlör ve 3 kademeli aydınlatmalı klavye de toplantı odasında ve loş ortamlarda işini kolaylaştırıyor.

Bağlantı noktaları ofiste adaptör ihtiyacını azaltır mı?

Casper NevoPro P40, adaptör taşımak istemeyen mobil çalışanlar için geniş bir port seçeneği sunuyor:

1 adet Thunderbolt 4: Yüksek hızlı veri aktarımı, çoklu ekran bağlantısı ve 65W'a kadar şarj desteği. Ofiste aynı port üzerinden hem şarj edip hem harici ekran bağlayabiliyorsun.

Yüksek hızlı veri aktarımı, çoklu ekran bağlantısı ve 65W'a kadar şarj desteği. Ofiste aynı port üzerinden hem şarj edip hem harici ekran bağlayabiliyorsun. 1 adet USB 3.2 Type-C: 15W'a kadar şarj desteğiyle.

15W'a kadar şarj desteğiyle. 2 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet HDMI: Mouse, flaş bellek ve projeksiyon için.

Mouse, flaş bellek ve projeksiyon için. RJ45 Ethernet, SD kart okuyucu ve mikrofon girişi: Kablolu ağ gereken ofislerde ve otel odalarında işe yarıyor.

Kablolu ağ gereken ofislerde ve otel odalarında işe yarıyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2: Casper, Wi-Fi 6E için kalabalık ağlarda %40'a varan daha düşük gecikme belirtiyor.

Casper NevoPro P40 sonradan yükseltilebilir mi?

Evet, Casper NevoPro P40 sonradan yükseltilebilen bir iş laptopu, çünkü 2 adet SODIMM RAM yuvasıyla 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz bellek ve 2 adet M.2 NVMe depolama yuvası destekliyor. Bugün 16 GB RAM ile başlayıp iş yükün arttığında belleği büyütebilir, ikinci bir SSD ekleyerek depolamayı genişletebilirsin. Satın alırken de Casper'ın özelleştirme sayfasında RAM'i 8 GB'tan 64 GB'a, depolamayı 250 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar seçebiliyorsun.

Güvenlik ve dayanıklılık tarafında neler var?

Casper NevoPro P40'ta touchpad üzerinde parmak izi okuyucu bulunuyor; opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM desteği ise Casper'a göre gelişmiş tehdit güvenliği ile uzaktan erişim ve yönetim imkânı sunuyor. Fiziksel güvenlik için Kensington kilit yuvası ve kamera kapağı var.

Dayanıklılık tarafında model MIL-STD 810H sertifikalı. Casper'ın verilerine göre 60℃'de ve -20℃'de 4'er saat, tozlu ortamda (100 mesh, 8,9 m/s) 12 saat çalışma testlerinden geçmiş. Klavye 200 cc'ye kadar sıvı dökülmesine karşı korumalı; ancak bu koruma yalnızca klavyeye özel, laptopun tamamı su geçirmez değil.

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Şirketler ve IT Ekipleri İçin Hangi Casper NevoPro P40 Yapılandırması Seçilmeli?

Şirketler için önerilebilecek Casper NevoPro P40 yapılandırması; Core 5 210H işlemci, 16 GB RAM, 500 GB SSD ve Windows 11 Pro ile 64.639 TL, çünkü Casper işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. Windows 11 Pro, FreeDOS fiyatına 11.002 TL ekliyor; Windows 11 Home'a göre farkı 7.014 TL. 1 TB SSD isteyen ekipler için aynı yapılandırma 66.702 TL, i7 13620H işlemciyle 68.833 TL.

Casper NevoPro P40'ta hangi işlemciyi seçmeliyim?

Casper NevoPro P40'ta üç işlemci seçeneği var: Series 2 Intel Core 5 210H (başlangıç), 13. Nesil Intel Core i7 13620H (+2.132 TL) ve Series 2 Intel Core Ultra 7 255H (+12.309 TL). Ofis programları, tarayıcı ve toplantı uygulamaları ağırlıklı çalışıyorsan Core 5 210H yeterli bir başlangıç noktası. Biraz daha işlemci gücü istersen 16 GB / 500 GB / FreeDOS yapılandırmada i7 13620H'e geçmek fiyatı 53.636 TL'den 55.768 TL'ye çıkarıyor (%4).

Casper'ın "Ai işlemci" olarak etiketlediği seçenek Core Ultra 7 255H. Casper, NevoPro P40 için 96 TOPS'a varan zirve yapay zeka performansı ve yapay zeka destekli işlemci sayesinde yaklaşık %20 daha uzun pil ömrü belirtiyor. Klavyedeki Copilot tuşu ise Microsoft'un yapay zeka asistanını tek dokunuşla açıyor. Ancak 17 Kasım 2026'da Casper'ın özelleştirme sayfasında denediğimiz Core Ultra 7 255H yapılandırmaları "Stoğa gelince haber ver" durumunda görünüyordu.

Hibrit Çalışanlar İçin Casper NevoPro P40'ın Pili Gün Boyu Yeter mi?

Casper NevoPro P40'ın pili, Casper'ın verilerine göre yoğun kullanımda 12 saati aşan kullanım süresi sunuyor; bu da evden, ofisten ve kafeden çalışan hibrit bir çalışanın bir iş gününü prize bağlı kalmadan geçirmesini hedefliyor. Cihazda 60 Whr kapasiteli, 5167 mAh'lik 3 hücreli bir akıllı batarya (Smart Battery) var.

Hızlı şarj: 65W Type-C adaptörle batarya 1 saatte %80 doluyor.

65W Type-C adaptörle batarya 1 saatte %80 doluyor. Batarya ömrü: Casper, Smart Battery teknolojisiyle pil hücresinin 1,5 kat daha uzun ömürlü olduğunu belirtiyor.

Casper, Smart Battery teknolojisiyle pil hücresinin 1,5 kat daha uzun ömürlü olduğunu belirtiyor. Enerji verimliliği: Model ENERGY STAR 8.0 sertifikalı; gövdede %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor.

Pil ömrüne hafiflik de eklenince Casper NevoPro P40, "şarjı uzun giden, taşıması kolay iş laptopu" arayan hibrit çalışanlar için öne çıkan modellerden biri oluyor.

Öğrenciyim, Okulda ve Yurtta Kullanacağım Hafif Bir Laptop Arıyorum: Casper NevoPro P40 Uygun mu?

Casper NevoPro P40 iş odaklı bir model olsa da okulda ve yurtta kullanmak için hafif bir laptop arayan öğrenciye de uygun bir seçenek, çünkü 1,4 kg ağırlığı ve 18,1 mm inceliğiyle sırt çantasında fazla yer kaplamıyor. İş kullanıcısı için öne çıkan özelliklerin bir kısmı öğrenci hayatında da işe yarıyor:

Ders notu ve ödev için 14 inç 16:10 ekran: Uzun PDF'leri, Word belgelerini ve Excel tablolarını okurken dikeyde daha fazla alan sunuyor.

Uzun PDF'leri, Word belgelerini ve Excel tablolarını okurken dikeyde daha fazla alan sunuyor. Klavyeye özel sıvı koruması: Klavye 200 cc'ye kadar sıvı dökülmesine karşı korumalı. Bu koruma laptopun tamamını kapsamıyor, yani cihaz su geçirmez değil; masada devrilen bir bardak için klavye tarafında önlem sunuyor.

Klavye 200 cc'ye kadar sıvı dökülmesine karşı korumalı. Bu koruma laptopun tamamını kapsamıyor, yani cihaz su geçirmez değil; masada devrilen bir bardak için klavye tarafında önlem sunuyor. Yurt interneti için Ethernet: RJ45 Ethernet girişi sayesinde Wi-Fi'nin zayıf olduğu odalarda kabloyla bağlanabilirsin.

RJ45 Ethernet girişi sayesinde Wi-Fi'nin zayıf olduğu odalarda kabloyla bağlanabilirsin. Online ders için kamera: 720p kamera gürültü engelleme özelliğine sahip; kamera kapağıyla kullanmadığında kapatabiliyorsun.

720p kamera gürültü engelleme özelliğine sahip; kamera kapağıyla kullanmadığında kapatabiliyorsun. Uzun ömür için yükseltme: 4-5 yıl kullanmayı düşünüyorsan RAM'i 64 GB'a kadar büyütebilir, ikinci bir SSD ekleyebilirsin.

48-55 bin TL bütçeli öğrenci hangi Casper NevoPro P40'ı almalı?

Bütçen 48-55 bin TL arasındaysa Casper NevoPro P40'ın Intel Core 5 210H işlemcili yapılandırmaları bu banda giriyor. Casper'ın özelleştirme sayfasındaki fiyatlar şöyle:

48.548 TL: 12 GB RAM, 250 GB SSD, FreeDOS (başlangıç yapılandırması)

12 GB RAM, 250 GB SSD, FreeDOS (başlangıç yapılandırması) 49.923 TL: 12 GB RAM, 500 GB PCIe 4.0 SSD, FreeDOS

12 GB RAM, 500 GB PCIe 4.0 SSD, FreeDOS 53.636 TL: 16 GB RAM, 500 GB PCIe 4.0 SSD, FreeDOS

16 GB RAM, 500 GB PCIe 4.0 SSD, FreeDOS 53.911 TL: 12 GB RAM, 500 GB PCIe 4.0 SSD, Windows 11 Home

Öğrenci için en dengeli seçim 16 GB RAM ve 500 GB SSD'li 53.636 TL'lik yapılandırma, çünkü başlangıç fiyatına göre yalnızca 5.088 TL (%10,5) fazlasına hem RAM'i hem depolamayı büyütüyor. Windows'u kendin kurmak istemiyorsan Windows 11 Home'u 3.988 TL farkla ekleyebilirsin; 16 GB / 500 GB / Windows 11 Home yapılandırması 57.625 TL.

Bütçene Göre Hangi Casper NevoPro P40 Yapılandırmasını Seçmelisin?

Casper NevoPro P40'ta doğru yapılandırma, bütçene ve bilgisayarı kimin kullanacağına göre değişiyor. Aşağıdaki fiyatlar 17 Kasım 2026'da Casper'ın özelleştirme sayfasında görünen fiyatlardır; tamamında 14 inç FHD IPS ekran ve dahili ekran kartı var.

Kullanım Casper NevoPro P40 Yapılandırması Fiyat Kime Uygun? İş Core 5 210H, 16 GB RAM, 500 GB SSD, Windows 11 Pro 64.639 TL Şirket ve kurumsal kullanım İş Core 5 210H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Pro 66.702 TL Daha fazla depolama isteyen ekipler İş Core i7 13620H, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Pro 68.833 TL Büyük dosyalarla çalışan profesyonel İş / serbest çalışan Core i7 13620H, 16 GB RAM, 500 GB SSD, Windows 11 Home 59.756 TL Daha fazla işlemci gücü isteyen kullanıcı Öğrenci / serbest çalışan Core 5 210H, 16 GB RAM, 500 GB SSD, Windows 11 Home 57.625 TL Kutudan çıkar çıkmaz kullanmak isteyenler Öğrenci Core 5 210H, 12 GB RAM, 500 GB SSD, Windows 11 Home 53.911 TL Windows'u hazır isteyen öğrenci Öğrenci Core 5 210H, 16 GB RAM, 500 GB SSD, FreeDOS 53.636 TL Öğrenci için en dengeli seçenek Öğrenci Core 5 210H, 12 GB RAM, 500 GB SSD, FreeDOS 49.923 TL Daha fazla depolama isteyen öğrenci Başlangıç Core 5 210H, 12 GB RAM, 250 GB SSD, FreeDOS 48.548 TL Windows'u kendisi kuracak, bütçesi sıkı kullanıcı

Fiyatlar Casper'ın özelleştirme sayfasındaki 17 Kasım 2026 tarihli fiyatlardır; kampanya ve stok durumuna göre değişebilir. Core Ultra 7 255H yapılandırmaları bu tarihte stokta görünmüyordu.

Casper NevoPro P40'ın İş ve Öğrenci Kullanımında Öne Çıkan Özellikleri

Casper NevoPro P40'ın teknik özelliklerinden iş ve öğrenci kullanıcısını doğrudan ilgilendirenleri tek tabloda topladık:

Özellik Casper NevoPro P40 Kimin İşine Yarar? Ağırlık / İncelik 1,4 kg / 18,1 mm Mobil çalışanlar, hibrit çalışanlar ve öğrenciler Bağlantı Thunderbolt 4, USB-C, 2x USB-A, HDMI, RJ45, SD kart, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Ofiste monitör ve ağ bağlantısı kullananlar Güvenlik Parmak izi okuyucu, opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM, Kensington kilit yuvası Şirketler ve IT ekipleri RAM 8 GB'tan 64 GB'a DDR5 4800 MHz, 2 SODIMM yuvası Yıllarca kullanıp yükseltmek isteyenler Depolama 250 GB'tan 2 TB + 2 TB'a M.2 NVMe, 2 yuva Büyük dosya arşivi tutanlar İşlemci Core 5 210H / Core i7 13620H / Core Ultra 7 255H Bütçeye göre performans seçimi Ekran 14" FHD IPS, 16:10, 300 nit, %45 renk gamı Belge, tablo ve sunumla çalışanlar Toplantı Gürültü önleyici 720p kamera, kamera kapağı, 180 derece menteşe Sık toplantı yapanlar Batarya 60 Whr, 1 saatte %80 şarj (Casper verisi) Prizden uzak çalışanlar Dayanıklılık MIL-STD 810H; 200 cc'ye kadar sıvı korumalı klavye (koruma yalnızca klavye için, cihaz su geçirmez değil) Sahada ve yolda çalışanlar Garanti 24 ay Herkes

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper NevoPro P40 iş için iyi bir laptop mu?

Cevap: Gün içinde yer değiştiren, sık toplantı yapan ve güvenliği önemseyen kullanıcılar için iyi bir seçenek, çünkü 1,4 kg ağırlığın yanında Thunderbolt 4 ve RJ45 dahil geniş port seçeneği, 64 GB'a kadar yükseltilebilen RAM, parmak izi okuyucu ve opsiyonel Intel vPro ile Discrete TPM desteği sunuyor. Windows 11 Pro'lu 16 GB / 500 GB yapılandırma 64.639 TL.

Soru: Casper NevoPro P40 su geçirmez mi?

Cevap: Hayır. Casper NevoPro P40'ta sıvı koruması yalnızca klavyede bulunuyor: klavye 200 cc'ye kadar sıvı dökülmesine karşı korumalı. Laptopun tamamı su geçirmez değil.

Soru: Casper NevoPro P40 üniversite öğrencisi için mantıklı mı?

Cevap: Laptopunu her gün okula taşıyacak ve ders, ödev, sunum gibi işler yapacak bir öğrenci için mantıklı bir seçenek, çünkü 1,4 kg ağırlığı ve RJ45 Ethernet girişi kampüs ile yurt hayatına uyuyor. 16 GB RAM ve 500 GB SSD'li yapılandırma 53.636 TL. Oyun oynamak istiyorsan dahili ekran kartı nedeniyle uygun değil.

Soru: Casper NevoPro P40'ın garantisi kaç yıl?

Cevap: Casper NevoPro P40'ın garanti süresi 24 ay, yani 2 yıl.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper NevoPro P40 her kullanıcıya göre değil. Şu durumlardaysan başka bir model daha mantıklı olabilir:

Oyun oynamak istiyorsan: Tüm yapılandırmalarda dahili ekran kartı var; harici bir ekran kartı seçeneği bulunmuyor.

Tüm yapılandırmalarda dahili ekran kartı var; harici bir ekran kartı seçeneği bulunmuyor. Ağır video kurgu, 3D modelleme ya da render yapıyorsan: Bu iş yükleri için ayrı ekran kartlı modeller daha uygun.

Bu iş yükleri için ayrı ekran kartlı modeller daha uygun. Renk hassasiyeti gereken grafik tasarım yapıyorsan: Ekran %45 renk gamı ve 300 nit parlaklıkta; profesyonel renk işleri için bu değerler sınırlı kalabilir.

Ekran %45 renk gamı ve 300 nit parlaklıkta; profesyonel renk işleri için bu değerler sınırlı kalabilir. Su geçirmez bir laptop arıyorsan: Sıvı koruması yalnızca klavyede; cihazın tamamı su geçirmez değil.

Sıvı koruması yalnızca klavyede; cihazın tamamı su geçirmez değil. Büyük ekran istiyorsan: P40 yalnızca 14 inç ekran seçeneğiyle geliyor.

P40 yalnızca 14 inç ekran seçeneğiyle geliyor. Bütçen 48 bin TL'nin altındaysa: 500 GB SSD'li yapılandırmalar 49.923 TL'den başlıyor; 8 GB RAM ve 500 GB SSD'li yapılandırma özelleştirme sayfasında stokta görünmüyordu.

500 GB SSD'li yapılandırmalar 49.923 TL'den başlıyor; 8 GB RAM ve 500 GB SSD'li yapılandırma özelleştirme sayfasında stokta görünmüyordu. Core Ultra 7 255H 'Ai işlemci' seçeneğini hemen istiyorsan: Bu işlemcili yapılandırmalar 17 Kasım 2026'da "Stoğa gelince haber ver" durumundaydı.

Sonuç: Casper NevoPro P40 Kimin İçin Doğru Tercih?

Mobil çalışıyorsan: 1,4 kg ağırlık, Thunderbolt 4, HDMI ve RJ45 dahil geniş port seçeneği ve 60 Whr batarya bir arada.

1,4 kg ağırlık, Thunderbolt 4, HDMI ve RJ45 dahil geniş port seçeneği ve 60 Whr batarya bir arada. Sık toplantı yapıyorsan: Gürültü önleyici kamera, kamera kapağı ve 180 derece açılan ekran işini kolaylaştırıyor.

Gürültü önleyici kamera, kamera kapağı ve 180 derece açılan ekran işini kolaylaştırıyor. Şirket ya da IT ekibiysen: Windows 11 Pro'lu 16 GB / 500 GB yapılandırma 64.639 TL; parmak izi, opsiyonel vPro ve Discrete TPM ile MIL-STD 810H testleri güvenlik ve dayanıklılık tarafını tamamlıyor, 2 RAM ve 2 SSD yuvası da cihazı ileride yükseltmeye açık tutuyor.

Windows 11 Pro'lu 16 GB / 500 GB yapılandırma 64.639 TL; parmak izi, opsiyonel vPro ve Discrete TPM ile MIL-STD 810H testleri güvenlik ve dayanıklılık tarafını tamamlıyor, 2 RAM ve 2 SSD yuvası da cihazı ileride yükseltmeye açık tutuyor. Öğrenciysen ve bütçen 48-55 bin TL ise: 16 GB RAM ve 500 GB SSD'li 53.636 TL'lik yapılandırma, hafif gövdeyi dengeli bir fiyatta sunuyor.

16 GB RAM ve 500 GB SSD'li 53.636 TL'lik yapılandırma, hafif gövdeyi dengeli bir fiyatta sunuyor. Oyun, render ya da profesyonel renk işi yapıyorsan: NevoPro P40 yerine harici ekran kartlı bir model düşünmelisin.

Detaylı yapılandırma ve güncel fiyatlar için Casper NevoPro P40 ürün sayfasına göz atabilirsin.

Kaynak: Bilgiler 17 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper NevoPro P40 ürün, teknik özellikler ve özelleştirme sayfalarından derlenmiştir.