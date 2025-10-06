AMD ile OpenAI Ortaklık Açıkladı (OpenAI, AMD'nin Bir Kısmını Alabilir)

OpenAI ile AMD ortaklığa gittiğini açıkladı. Bu kapsamda AMD, OpenAI'a yapay zekâ çipleri sağlayacak ve NVIDIA'nın dominasyonuna ciddi rakip olacak.

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketi OpenAI, gerekli yapay zekâ altyapıları için farklı farklı şirketlerle ortaklıklara gidiyordu. Şimdi ise sürpriz bir duyuru geldi. OpenAI, en büyük donanım üreticilerinden olan AMD ile iş birliğine gitti. Açıklama her iki şirketin resmî sitelerinden yapıldı.

Bu ortaklık kapsamında AMD, OpenAI’ın geliştirdiği** yapay zekâ teknolojileri için gerekli çipleri tedarik edecek**. Anlaşmanın 5 yıl için yapıldığını da belirtelim. Yani OpenAI’a uzun süreli bir tedarikçi olacak ve yapay zekâ alanındaki NVIDIA dominasyonuna karşı önemli bir adım atılacak.

6 gigawatt’lık işlemciler sunulacak, OpenAI'a AMD'nin %10'unu alma seçeneği verilecek

AMD, anlaşma kapsamında OpenAI’a veri merkezleri için** 6 gigawatt değerinde** işlemciler sağlayacak. 5 yıl boyunca süreklik ortaklık, OpenAI’ın hâlâ eksik olan yapay zekâ altyapısı için büyük bir hamle olurken AMD’ye de milyarlarca dolar gelir sağlayacak. Ayrıca belli hedefler gerçekleşirse OpenAI’a AMD’nin** %10’una kadar hissesini satın alma seçeneği** sunulacağı da belirtilmiş. Finansal konularda ise başka detayl paylaşılmamış.

Ortaklıkta ilk hamleler, 2026 yılı itibarıyla başlayacak. Bu kapsamda AMD’nin Instinct M1450 GPU’ları yılın ikinci çeyreği itibarıyla veri merkezlerine güç vermesi için OpenAI’a sunulacak. Böylece ChatGPT başta olmak üzere şirketin yapay zekâlarının gerektirdiği işlem gücüne katkı sağlanacak. NVIDIA’nın pazarda çok büyük dominasyon sağladığını ve yapay zekâ sayesinde değerini son birkaç yılda katladığını biliyoruz. AMD, bu hamleyle ona ciddi rakip olmayı amaçlıyor.