AMD’nin mobil topluluğunun tepesinde yer alan Ryzen 9 4900H ve Ryzen 9 4900HS, gelecek ay dizüstü bilgisayarlardaki yerlerini alacak. Yeni sızdırılan 3DMark karşılaştırma listesinde işlemcilerin potansiyel performansı ortaya konuldu. Özellikle Ryzen 9 4900HS, Ryzen 7 4800U'ya karşı yarıştırılıyor.
AMD işlemcilerinin özellikleri:
İşlemcilerin spesifik özelliklerden bahsedecek olursak, Ryzen 9 4900HS, Ryzen 9 4900H'nin daha yavaş versiyonu ve önyükleme yapmak için daha düşük bir ısıl tasarım gücünü (TPD) barındırıyor. Ryzen 9 4900HS, 8 çekirdek işlemci, 16 iş parçacığı, 3GHz temel çalışma hızı, 4.3 GHz hıza çıkabilme kapasitesi, L3 ön bellekte 8 MB ve 35 W TDP’ye sahip.
Ryzen 9 4900H de 8 çekirdek işlemci ve 16 iş parçacığını taşıyor. Bunun yanı sıra, L3 ön bellekte 8MB yer alıyor. Ryzen 9 4900HS’den farklı olarak 3,3 GHz temel çalışma hızı, 4,4 GHz hıza çıkabilme kapasitesi ve 45 W TDP mevcut. Aşağıda AMD'nin Ryzen 4000 serisi ürünlerini görebilirsiniz.
Ryzen 4000 Mobil H-Serisi
- Ryzen 9 4900H: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3,3 GHz - 4,4 GHz, 8 MB L3 cache, 45 W TDP
- Ryzen 9 4900HS: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3 GHz - 4,3 GHz, 8 MB L3 cache, 35 W TDP
- Ryzen 7 4800H: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 2,9 GHz - 4,2 GHz, 8 MB L3 cache, 45 W TDP
- Ryzen 7 4800HS: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 2,9 GHz - 4,2 GHz, 8 MB L3 cache, 35 W TDP
- Ryzen 5 4600H: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3 GHz - 4 GHz, 8 MB L3 cache, 45 W TDP
- Ryzen 5 4600HS: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3 GHz - 4 GHz, 8 MB L3 cache, 35 W TDP
Ryzen Mobil 4000 U-Serisi
- Ryzen 7 4800U: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 1,8 GHz to 4,2 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP
- Ryzen 7 4700U: 8 çekirdek / 8 iş parçacığı, 2 GHz to 4,1 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP
- Ryzen 5 4600U: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 2,1 GHz to 4 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP
- Ryzen 5 4500U: 6 çekirdek / 6 iş parçacığı, 2,3 GHz to 4 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP
- Ryzen 3 4300U: 4 çekirdek / 4 iş parçacığı, 2,7 GHz to 3,7 GHz, 4 MB L3 cache, 15 W TDP
CPU ve GPU Nedir, Ne İşe Yarar?
Bu işlemcilerin tümü, çeşitli hesaplama birimleri ve GPU işlemcileriyle AMD'nin Vega mimarisine dayanan entegre grafiklere sahip. Bununla birlikte, akılda tutulması gereken en önemli şey, H serisinin oyuncular için üst düzey dizüstü bilgisayarlara yönelik olması, U serisi çiplerin ise daha ince ve daha hafif makineler için kullanılmasıdır.