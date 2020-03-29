AMD, sadece birkaç hafta önce, Zen 2 CPU mimarisine dayanan üst düzey parçalar Ryzen 9 4900H ve Ryzen 9 4900HS ile geliştirilme aşamasında olan Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerinin ayrıntılarını paylaştı.

AMD’nin mobil topluluğunun tepesinde yer alan Ryzen 9 4900H ve Ryzen 9 4900HS, gelecek ay dizüstü bilgisayarlardaki yerlerini alacak. Yeni sızdırılan 3DMark karşılaştırma listesinde işlemcilerin potansiyel performansı ortaya konuldu. Özellikle Ryzen 9 4900HS, Ryzen 7 4800U'ya karşı yarıştırılıyor.

AMD işlemcilerinin özellikleri:

İşlemcilerin spesifik özelliklerden bahsedecek olursak, Ryzen 9 4900HS, Ryzen 9 4900H'nin daha yavaş versiyonu ve önyükleme yapmak için daha düşük bir ısıl tasarım gücünü (TPD) barındırıyor. Ryzen 9 4900HS, 8 çekirdek işlemci, 16 iş parçacığı, 3GHz temel çalışma hızı, 4.3 GHz hıza çıkabilme kapasitesi, L3 ön bellekte 8 MB ve 35 W TDP’ye sahip.

Ryzen 9 4900H de 8 çekirdek işlemci ve 16 iş parçacığını taşıyor. Bunun yanı sıra, L3 ön bellekte 8MB yer alıyor. Ryzen 9 4900HS’den farklı olarak 3,3 GHz temel çalışma hızı, 4,4 GHz hıza çıkabilme kapasitesi ve 45 W TDP mevcut. Aşağıda AMD'nin Ryzen 4000 serisi ürünlerini görebilirsiniz.

Ryzen 4000 Mobil H-Serisi

Ryzen 9 4900H: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3,3 GHz - 4,4 GHz, 8 MB L3 cache, 45 W TDP

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3,3 GHz - 4,4 GHz, 8 MB L3 cache, 45 W TDP Ryzen 9 4900HS: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3 GHz - 4,3 GHz, 8 MB L3 cache, 35 W TDP

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3 GHz - 4,3 GHz, 8 MB L3 cache, 35 W TDP Ryzen 7 4800H: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 2,9 GHz - 4,2 GHz, 8 MB L3 cache, 45 W TDP

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 2,9 GHz - 4,2 GHz, 8 MB L3 cache, 45 W TDP Ryzen 7 4800HS: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 2,9 GHz - 4,2 GHz, 8 MB L3 cache, 35 W TDP

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 2,9 GHz - 4,2 GHz, 8 MB L3 cache, 35 W TDP Ryzen 5 4600H: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3 GHz - 4 GHz, 8 MB L3 cache, 45 W TDP

6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3 GHz - 4 GHz, 8 MB L3 cache, 45 W TDP Ryzen 5 4600HS: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3 GHz - 4 GHz, 8 MB L3 cache, 35 W TDP

Ryzen Mobil 4000 U-Serisi

Ryzen 7 4800U: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 1,8 GHz to 4,2 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 1,8 GHz to 4,2 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP Ryzen 7 4700U: 8 çekirdek / 8 iş parçacığı, 2 GHz to 4,1 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP

8 çekirdek / 8 iş parçacığı, 2 GHz to 4,1 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP Ryzen 5 4600U: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 2,1 GHz to 4 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP

6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 2,1 GHz to 4 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP Ryzen 5 4500U: 6 çekirdek / 6 iş parçacığı, 2,3 GHz to 4 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP

6 çekirdek / 6 iş parçacığı, 2,3 GHz to 4 GHz, 8 MB L3 cache, 15 W TDP Ryzen 3 4300U: 4 çekirdek / 4 iş parçacığı, 2,7 GHz to 3,7 GHz, 4 MB L3 cache, 15 W TDP

Bu işlemcilerin tümü, çeşitli hesaplama birimleri ve GPU işlemcileriyle AMD'nin Vega mimarisine dayanan entegre grafiklere sahip. Bununla birlikte, akılda tutulması gereken en önemli şey, H serisinin oyuncular için üst düzey dizüstü bilgisayarlara yönelik olması, U serisi çiplerin ise daha ince ve daha hafif makineler için kullanılmasıdır.