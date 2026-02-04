Tümü Webekno
AMD, Yeni Nesil Xbox Konsolunun Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı

AMD CEO'su Lisa Su, şirketin kazanç toplantısında heyecan verici bir açıklama yaptı. Su, yeni Xbox'ın ne zaman geleceğine dair bilgiler paylaştı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft’un şu anki mevcut nesli olan oyun konsolları Xbox Series X/S, Kasım 2020’de tanıtılmıştı. Cihazların tanıtılmasının üzerinden 5 yıldan uzun süre geçmesinin ardından da oyunseverler yeni nesil Xbox’ın ne zaman geleceğini merak etmeye başlamıştı. Bu konuda şu ana kadar bazı söylentiler görmüştük.

Şimdi ise gerçekten ne zaman gelebileceğine dair resmî bir açıklama geldi. Xbox’a güç veren donanımların geliştiricisi olan çip devi AMD’nin CEO’su Lisa Su, gerçekleştirilen bir etkinlikte yeni Xbox’ın çıkış tarihiyle ilgili bilgiler paylaştı.

AMD CEO’suna göre yeni Xbox 2027’de gelecek

Lisa Su, şirketin son çeyreğine dair kazanç toplantısında yaptığı açıklamasında Microsoft’un yeni Xbox konsolunu 2027 yılında, yani önümüzdeki yıl çıkarabileceğini açıkladı. AMD işlemcilerinin kullanılacağı konsol ile ilgili şunları söyledi: “Microsoft’un AMD Xbox için yarı özel bir çip ile geliştirme çalışmaları 2027’de piyasaya sürülecek şekilde iyi şekilde ilerliyor.”

Geçtiğimiz yılın ortalarında Xbox Başkanı Sarah Bond, Microsoft’un AMD ile yepyeni bir ortaklık kurduğunu ve AMD donanımlarının Xbox’larda kullanılacağını açıklamıştı. Yeni nesil Xbox için de şirketlerin ortak çalışması bir süredir devam ediyordu. Görünüşe göre 2027 yılında çok beklenen cihazı görebiliriz. Tam tarihi konusunda bilgi yok ancak genelde yıl sonuna doğru tanıtımlar yapılıyor.

