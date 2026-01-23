Tümü Webekno
Xbox Developer Direct 2026 Gerçekleşti: İşte Tanıtılan Tüm Oyunlar! [Video]

Xbox'ın bu yılki ilk önemli etkinliklerinden Developer Direct 2026'da tanıtılan tüm oyunları sizler için tüm detaylarıyla bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xbox’un merakla beklenen Developer Direct 2026 etkinliği sonunda gerçekleşti ve oyun dünyası için heyecan verici bir dizi tanıtıma şahit olduk.

Microsoft’un önceden ipuçlarını verdiği Fable, Forza Horizon 6 ve Beast of Reincarnation gibi yapımlar ilk kez kapsamlı oynanış görüntüleriyle sahnedeydi. Sürpriz bir yapım da vardı. Kaçıranlar ya da kısa bir özet isteyenler için etkinlikte tanıtılan tüm oyunları detaylarıyla birlikte derledik.

Forza Horizon 6

Etkinliğin açılışını yapan Forza Horizon 6, seriyi bu kez Japonya’ya taşıyor. Tokyo’nun neon ışıklarından Hokkaido’nun geniş yollarına, Fuji Dağı’nın eteklerine kadar uzanan devasa bir açık dünya oyuncuları bekliyor. Serinin şimdiye kadarki en büyük haritası olarak tanıtılan Tokyo, görsel anlamda şov yaptı.

Oyun; mevsimlere göre değişen hava koşulları, festival dışı serbest keşif, yeni çok oyunculu araçlar ve 550’den fazla araçlık dev bir garaj sunuyor.

  • Çıkış Tarihi: 19 Mayıs 2026
  • Platformlar: Xbox Series X/S (Game Pass’te ilk günden), PS5 (daha sonra)

Beast of Reincarnation

Pokémon ile tanınan Game Freak, bu kez oldukça farklı ve karanlık bir yapımla karşımızda. Post-apokaliptik Japonya’da geçen oyunda, Emma ve köpeği Koo ile birlikte Blight adlı parazitik bitkilerle kaplı dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Bitki manipülasyonu, sarmaşıklarla hareket etme ve yaratıklarla dolu tehlikeli bir evren oyunun temelini oluşturuyor. Bitki-hayvan karışımı düşmanlar (Malefacts) ve devasa boss’lar dikkat çekiyor.

  • Çıkış Tarihi: Yaz 2026
  • Platformlar: Xbox Series X/S, PC, PS5 (Game Pass’te ilk günden)

Kiln

Double Fine imzalı Kiln, etkinliğin sürpriz ve en renkli oyunlarından biri oldu. Takım tabanlı bu çok oyunculu yapımda, büyülü bir çömlek çarkında kendi kil savaşçınızı yaratıyor ve arenaya sürüyorsunuz.

Tanklardan çevik saldırganlara kadar farklı tasarımlar mümkün. Üstelik savaş sırasında bile şekil değiştirebiliyorsunuz.

  • Çıkış Tarihi: İlkbahar 2026
  • Platformlar: Xbox Series X/S, PC, PS5 (Game Pass’te ilk günden, beta süreci olacak)

Fable

Yaklaşık 14 yıl sonra Fable serisi geri dönüyor. Britanya mizahı, ahlaki seçimler ve sonuçlarıyla ünlü seri, yepyeni bir Albion macerasıyla karşımızda.

Oyuncular oyunda ev alabilecek, iş kurabilecek, evlenebilecek ve 1.000’den fazla NPC ile etkileşime girebilecek. İyi-kötü ikilemi bu kez daha gri tonlarda işleniyor; yaptığınız her seçim itibarınızı ve dünyanın gidişatını etkiliyor.

  • Çıkış Tarihi: Sonbahar 2026
  • Platformlar: Xbox Series X/S, PC, PS5 (Game Pass’te ilk günden)
Peki sizin en çok hangi oyun ilginizi çekti? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Xbox Oyunlar

