Amerika Kıtasının Diğer Kıtalardan Uzaklaşması Açıklandı

İngiltere'de bulunan bilim insanları, her yıl Avrupa ve Afrika kıtalarından 4 santimetre uzaklaşan Amerika kıtasında yeni bir araştırma yaptı. Atlas Okyanusu'nun bazı bölgelerine sismograf yerleştiren araştırmacılar, okyanusun yaklaşık 500 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ve gereğinden fazla sıcaklıkta bulunan magmanın plakaların arasını açabileceğini gözlemledi.

Amerika kıtasının her yıl Avrupa ve Afrika kıtalarından 4 santimetre uzaklaşması, bilim camiasının gözde konularından birisi olarak görülüyordu ve araştırmacılar uzun süredir bu olaya sebebiyet verenin nedenin kaynağını araştırıyordu.

İngiltere Southampton Üniversitesi’nden bilim insanları, bu soruya cevap bulabilmek için yeni bir araştırma başlattı. Atlas Okyanusu’nda yapılan araştırmalar sonucunda, okyanusun yaklaşık 500 kilometre derinliğinde oluşan depremlerin ve yüksek derecede bulunan sıcaklığın kıtaları birbirinden ayırdığı ortaya çıktı.

Manto, Atlas Okyanusu'nda daha yüksek sıcaklığa sahip

İki farklı araştırma gemisi ile Atlas Okyanusu’na giden araştırmacılar, Orta Atlantik Yükseltisi’ne 39 adet sismograf yerleştirdi. Arktik Okyanusu’ndan Afrika’nın güneyine kadar uzanan Orta Atlantik Yükseltisi, dünyanın en uzun dağ silsilesine sahip ve bu dağların çoğunluğu, Atlas Okyanusu’nun derinliklerinde bulunuyor.

Yaklaşık 10 hafta boyunca yükseltinin 410 - 600 kilometre derinliklerinde gerçekleşen depremleri kayıt altına alan bilim insanları, Dünya’nın mantosunun bir alt ve üst katmana göre normalden daha sıcak olduğunu, bu yüzden de magmanın okyanus dibinde katılaşarak iki katman arası yükselmeye olanak sağladığını gözlemlediler.

Sismografik hareketler sonucunda yaşanan yükselmelerin, plakaları birbirinden ayırabileceğini belirten araştırmacılar, elde ettikleri verilerin doğal afetleri, iklim değişikliğini ve deniz su seviyelerinde yaşanan yükselmelerin daha kolay bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlayacağını dile getirdi.