Meksika Körfezi’nde Yeni Bir Balina Türü Keşfedildi

Amerikalı bilim insanları, yaklaşık 12 metre boya ulaşabilen Dale Rice adında yeni bir balina keşfetti. Kafataslarının diğer balina türlerine göre farklılık gösterdiği belirtilen yeni türün neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu açıklandı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nde görev alan araştırmacılar, Meksika Körfezi’nde nesli tükenme tehlikesi altında olan yeni bir balina türü keşfetti. Yaklaşık 12 metre uzunluğa ulaşabilen bu balinaya dair ilk bulgular, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı ancak araştırmacılar bu türü genellikle ılık sularda yaşamayı tercih eden Bryde balinalarının bir türü olarak düşünüyordu.

Bu balinalardan bir tanesini inceleme şansına erişen araştırmacılar, balinanın Bryde türüne ait olmadığını ve kafataslarında bulunan bir kemik yüzünden daha önce keşfedilmemiş bir türe ait olduklarını açıkladı. Yeni balinalara, türün ilk keşfini yapan deniz biyoloğu Dale Rice’ın adı verildi.

Yeni türün popülasyonu 100’den daha az

Popülasyonlarının 100’den daha az kaldığını belirten araştırmacılar, bunlardan bir tanesinin ağlara takılıp ölmesi sonucunda balina üzerinde morfoloji incelemeleri yapmaya başladı. İncelemeler sonucunda kafatasında yer alan bir kemik grubunun diğer türlerden farklılık gösterdiği keşfedildi.

Yeni türün incelenmesinin son derece zor olacağını belirten genetik mühendisi Patricia Rosel, şu açıklamalarda bulundu; “Bilirsiniz ki okyanus büyüktür ve onlarda son derece geniş bir alana yayılmış durumdalar. Nefes almak için yüzeye çıktıkları zaman onları sadece birkaç saniyeliğine görebiliyoruz ve sonra uzun süre okyanusun derinliklerinde kalmaya devam ediyorlar ve göç etmeyi sevmiyorlar, bu yüzden de onları kıyı şeridinde görebilmemiz mümkün değil.”