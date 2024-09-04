İngilizce öğrenirken hem takıldığımız bir nokta var: Aksan. Ve genellikle İngiliz aksanı bizi zorlarken Amerikan aksanı daha normal geliyor.

Peki Amerika’nın birçoğu göçmenlerden oluşmasına rağmen nasıl bir aksan ortaya çıkarmış olabilirler?

Amerikan aksanının ortaya çıkışı, aslında dilin Amerika’da nasıl evrildiğine dair ilginç bir bakış açısı sunuyor!

Evrimleşme sürecinin kökenleri 1607'de İngiliz kolonistlerin Virginia'daki Jamestown’da ilk kalıcı yerleşimlerini kurmalarına uzanıyor.

İlk Amerikalı göçmenler, İngiltere’den geldikleri şekilde konuşuyorlardı; ancak yaklaşık üç yüzyıl boyunca bu aksan, Avrupalı kökenlerinden farklı bir yola evrildi. 17 ve 18. yüzyılda hem İngiltere’de hem de kolonilerde konuşulan İngilizce aksanları genellikle rhotic idi, yani "hard" gibi kelimelerdeki "r" sesi belirgin bir şekilde telaffuz ediliyordu.

Fakat Amerikan Devrimi sonrasında İngiltere'deki üst sınıflar arasında rhotic aksanlar yavaş yavaş ortadan kalktı. Güney İngiltere’de özellikle üst ve üst-orta sınıflar arasında "Received Pronunciation" (RP) olarak bilinen rhotic olmayan aksan yaygınlaştı.

Bu aksan, sosyal statü ve prestij göstergesi hâline geldi ve bu şekilde konuşmayı öğrenmek isteyenler için özel olarak eğitilmiş öğretmenler tarafından yaygınlaştırıldı.

RP aksanı, İngiltere genelinde ve İngiliz İmparatorluğu'nda prestijli ve anlaşılması kolay bir aksan olarak kabul edildi.

Amerika’da ise durum biraz farklıydı. Birçok eski sömürgeci, İngiltere ile olan ticari ve kültürel bağlarını sürdürdü ve RP aksanını benimsemeye başladı. Boston, Charleston, Savannah ve Richmond gibi liman şehirlerinde bu aksanın etkileri görülüyordu. Güneydoğu kıyısından RP aksanı, zengin plantasyon kültürüyle Güney’in diğer bölgelerine de yayıldı.

Ancak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, Amerikan siyasi ve ekonomik merkezi sanayileşen Orta Atlantik ve Orta Batı bölgelerine kaydı. New York, Philadelphia, Pittsburgh, Cleveland, Chicago ve Detroit gibi şehirler bu dönemde öne çıktı.

Bu bölgelerde İngiliz elitinin etkisi azaldı ve buralarda yaşayanların aksanları genellikle İskoç-İrlandalı kökenli yerleşimcilerden etkilenmişti.

Bu bölgelerde hala rhotic İngilizce konuşuluyordu, yani "r" sesleri telaffuz ediliyordu.

Sanayi çağının kendi kendini yetiştirmiş elitleri arasında RP aksanının statüsü düşmeye başladı ve bu aksan Amerika’da etkisini yitirdi. Rust Belt olarak bilinen bu sanayi bölgelerinde konuşulan aksan, Genel Amerikan (GenAm) aksanı olarak adlandırıldı ve ülke genelinde yayılmaya başladı.

Ancak zamanla New York, Philadelphia, Pittsburgh ve Chicago gibi şehirler, kendilerine özgü aksanlar geliştirdi. Bu nedenle, Genel Amerikan aksanı artık genellikle Orta Batı’nın belirli bölgeleriyle ilişkilendiriliyor.

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