YAPAY ZEKA İŞLEMCİLİ OYUNCU LAPTOPU TESTİ | Casper Excalibur G915 İnceleme

Bu videomuzda "Gündüz sessiz sakin işime bakayım, akşam cayır cayır oyun oynayayım" diyenler için tasarlanan çok yönlü bir oyuncu bilgisayarı olan Casper Excalibur G915'i detaylıca inceliyoruz!

Kalbinde yapay zeka destekli 3. Nesil Intel Core Ultra 7 356H işlemci ve en güncel ekran kartlarından NVIDIA RTX 5070 bulunduran cihaz, 32 GB DDR5 RAM ve 2 TB M.2 SSD ile güncel ve güçlü bir donanım kombinasyonu sunuyor. 16 inç QHD+ 165Hz ekranıyla kaliteli bir görsel deneyim sunarken, şık alüminyum gövdesi ve 2.3 kg ağırlığıyla taşınabilirlikten ödün vermiyor.

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Videomuzda sadece teknik detayları ele almadık; tek tuşla aktif olan sessiz ofis modundan, özel soğutma sisteminin gücüne, CS2, Cyberpunk 2077 gibi zorlu oyunlardaki FPS testlerinden sentetik test sonuçlarına kadar her şeyi masaya yatırdık. Sizce Copilot+ AI destekli Excalibur G915 beklentileri karşıladı mı? Keyifli seyirler!