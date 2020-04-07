Amerikan Futbol Topuna Benzeyen Ötegezegen Keşfedildi

Yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, yeni bir ötegezegen adayının Amerikan futbol topu gibi şekillenmiş olabileceğini düşünüyor. KOI 1843.03 adlı gezegen, kırmızı cüce yıldızının etrafında dönüyor. Yıldıza yakın bir şekilde meydana gelen dönüş hızı ve yıldızın çekim etkisinden dolayı ötegezegen, Amerikan futbol topu şeklini alıyor.

Kırmızı cüce yıldız KOI 1843, Dünya'dan yaklaşık 395 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve kütlesi, Güneş’in kütlesinin yarısından biraz daha az. KOI 1843.03 gezegeninin kütlesiyse, Dünya’nın kütlesinin yaklaşık %44'üne denk geliyor.

Söz konusu ötegezegenle ilgili bir diğer detaysa KOI 1843’ün %66 oranında demirden oluştuğunun düşünülmesi. Dünya için bu oran sadece %32. Araştırmacılar, “Ötegezegen, daha az demir içerseydi yıldızına daha yakın olurdu ve parçalanırdı” şeklinde açıklama yaptı.

Chicago Üniversitesi’nden astrofizikçi Leslie Rogers, “KOI 1843.03, bugüne kadar keşfedilen en çok demir içeren dış gezegenlerden biri” diye konuştu. Ayrıca ötegezegen son derece hızlı bir dönüş hareketine sahip. KOI 1843.03’ün 4,245 saat içinde yıldızının etrafındaki bir turunu tamamladığını belirten Rogers, “Bu gezegen için 1 yıl, Dünya'daki günün altıda birinden biraz fazla” açıklamasını yaptı. Araştırmacılar, dönüş hareketinin KOI 1843.03 üzerinde ne tür etkilere sahip olacağını bulmak için gezegenin iç yapısının üç boyutlu simülasyonlarını gerçekleştirerek bunun bir Amerikan futbol topu gibi betimlenebileceğini keşfetti.

Astrofizikçi Rogers, KOI 1843.03’ün bugüne kadar keşfedilen küresellikten en uzak ötegezegen olduğunu ifade etti ve ekledi: “Modellerimiz, KOI 1843.03'ün yıldızına doğru önemli ölçüde uzadığını gösteriyor.”

KOI 1843.03, 1,8'e varan bir en/boy oranına sahip. Karşılaştırmak gerekirse geniş ekranlı bir televizyonun en/boy oranı 1,7'yken bir tavuk yumurtası 1,3 en/boy oranına sahip. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Astrofizikçi Ellen Price, “Demir açısından zengin birleşimlerin daha az çarpık gezegenlere yol açmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.