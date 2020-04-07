NASA, Satürn'ün Bir Gizemini Daha Açığa Kavuşturuyor

NASA’nın uzun bir süre Satürn’de araştırma yapan aracı Cassini’nin Satürn’ün atmosferinden topladığı veriler, gezegenin atmosferinin bir gizeminin daha çözülmesini sağlayacak. Gezegenin üst atmosferinin neden beklenenden daha sıcak olduğu Cassini verileri sayesinde ortaya çıkarılacak.

Bir gaz devi olan Satürn’ün atmosferinin üst katmanları, Güneş’e Satürn’den daha yakın olan Dünya’nın atmosferinin üst katmanları gibi sıcaktır. Güneş’e Dünya’dan çok daha uzak olmasına rağmen Satürn’ün atmosferinin üst katmanının bu kadar sıcak olması, bilim insanlarını uzun zamandır meraklandırıyordu.

Bu merakı ortadan kaldırmak için Satürn’deki görevi kısa süre önce sona eren uzay aracı olan Cassini’nin son görevinde Satürn’ün atmosferinden topladığı veriler kullanıldı. Cassini Uzay Aracı’nın topladığı verilerin analizi sayesinde Satürn’ün atmosferinin sıcaklık ve yoğunluk haritası oluşturulabildi. Bu harita, gaz devinin atmosferinin gizeminin çözülmesini sağlayabilir.

Auroral elektrik akımları ve rüzgarlar

Bilim insanları, Satürn’ün atmosferinin haritasını çıkararak, gezegendeki auroral elektrik akımlarının Satürn’ün atmosferinin üst katmanlarını nasıl ısıtıp rüzgarları tahrik ettiğini daha iyi anlayabilirler. Satürn’ün küresel rüzgar sistemi, kutupların yakınında biriken enerjiyi, gezegenin ekvatoral bölgelerine dağıtarak atmosferin olması gerekenden iki kat daha sıcak olmasını sağlayabilir.

Cassini’nin topladığı veriler arasında çevre yıldızlardan Satürn’e gelen ışık da göz önünde bulunduruluyor. Cassini’nin son çalışması olan Satürn’ün atmosferinin incelenmesi sırasında 6 hafta boyunca Cassini Uzay Aracı, Orion ve Canis Major takım yıldızlarında yer alan birkaç parlak yıldızı hedef aldı. Uzay aracı, yıldızların dev gezegenin arkasına geçtiğini gözlemledikçe bilim insanları da yıldızların ışığının atmosferden geçerken nasıl değiştiğini analiz ettiler.

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Cassini Uzay Aracı’nın elde ettiği veriler sayesinde Satürn’ün atmosferinin yoğunluğunun ölçülmesi, bilim insanlarına atmosferdeki sıcaklıkları bulmak için önemli bilgileri sunuyor. Bilim insanları, Satürn’ün atmosferindeki sıcaklığın, gezegenin Aurora bölgelerinin yakınında zirve yaptığını, auroral elektrik akımlarının üst atmosferi ısıttığını keşfettiler.

Satürn atmosferinin hem yoğunluk hem de sıcaklık ölçümleri, bilim insanlarının gezegende rüzgarların hızını anlamasına yardımcı oldu. Satürn’ün uzayla buluştuğu üst atmosferinin oluşturulacak haritalarla anlaşılması, uzaydaki diğer gezegenlerin anlaşılması için ciddi bir anahtar rol oynayacaktır.