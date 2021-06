Among Us oyununun gittikçe daha da popüler olduğu şu günlerde, e-Bay'de Among Us karakterlerine benzeyen bir nugget satışa sunuldu. McDonald's'ın BTS menüsüne ait olan bu nugget için insanlar 30 bin doları gözden çıkarmaya hazır görünüyor.

McDonald's, uzun bir zamandır sadece belirli şubelerinde K-Pop müzik grubu olan BTS'ye bir atıfta bulunarak, popüler kültürden simgeler barındıran BTS menülerini müşterilerine sunuyor. Bu menülerin içinde bazen yiyeceklerin şekilleri değiştiriliyor, bazen de menü ile birlikte sunulan oyuncaklar BTS'den ilham alınarak tasarlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir BTS menüsünün içerisinden, Among Us oyunundaki karakterlere benzeyen bir nugget çıktı. Bir anda sosyal medyada sükse yaratmayı başaran nuggetı bulan kişi, Among Us şekilli bu yiyeceği e-Bay'de açık artırmaya sundu. Nuggetın şu anki fiyatı ise otuz bin doları geçti.

Among Us nuggetı, büyük ihtimalle bilerek yapılmadı

Among Us, COVID-19 pandemisinin patlama yaptığı bir dönemde ortaya çıktığı için evlerine kapanmak zorunda kalan her insanın dikkatini çekip sıkıntı gideren bir oyun haline geldi. E-Bay'de Among Us ile ilgili değişik ürünler kovalayan bir adam, belki de bulabileceği en garip şeylerden birisini, yani Among Us şekilli bir nugget buldu. Söz konusu nuggetın bilerek mi böyle kesildiği yoksa komik bir tesadüf mü olduğu henüz bilinmiyor ancak e-Bay'deki nuggetın türünün tek örneği olması, üretimde yaşanan bir hatadan dolayı nuggetın bu şekilde olabileceğini gösteriyor.

Among Us nuggetının e-Bay'deki açık artırmada fiyatı, tam olarak 34 bin 334 dolar 43 cent. 1 gecede bin dolardan böyle bir fiyata sıçrayan nuggetın toplam 419 izleyicisi bulunuyor ve böyle devam ederse küçük bir nugget parçası, bir servet değerinde satılabilir. Among Us nuggetının açık artırmadaki durumunu kontrol etmek için buraya, oyunu Epic Games'de ücretsiz bir şekilde oynamak için de buraya tıklayabilirsiniz.