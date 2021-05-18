Yaptığı kripto para analizleriyle yatırımcıya ciddi paralar kazandıran Scott Melker, yükseliş trendine devam edeceğine inandığı 5 altcoini açıkladı. Oldukça detaylı açıklamalarda bulunan Melker, bu altcoinlerin neden yükseleceğini ve nerelere ulaşabileceğini anlatıyor.

2021 yılında pek çok kişiyi zengin eden kripto para piyasaları, geçtiğimiz haftalarda özellikle de Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar neticesinde ciddi kayıplar yaşattı. Büyük yatırımcı ve balinalar zaten servetlerine servet katarken küçük yatırımcılar, şu sıralar ana paralarını kurtarmanın peşine düşmüş durumdalar. Ancak "çıkmadık candan ümit kesilmez" tabiri, şu sıralar tam olarak kripto para piyasalarını anlatıyor gibi görünüyor. Çünkü bazı kesimlerin piyasalardaki yükseliş beklentisi hala devam ediyor.

Piyasalarda yükseliş beklentisi olan isimlerden bir tanesi, dünyaca analist Scott Melker. Bugüne kadar yaptığı başarılı teknik analizlerle pek çok kişiye para kazandıran Melker, yaptığı son açıklamalarda bazı altcoinlerin yükselmeye devam edeceğini ve bu yükselişlerin 2021 boyunca devam edeceğini belirtiyor. Peki bu altcoinler hangileri? İşte, Scott Melker'in yükseleceğini düşündüğü 5 altcoin...

Scott Melker'e göre yükselecek altcoinler şöyle

Scott Melker'in vurgu yaptığı altcoinlerin ilki, zaten bir süredir yükselişte olan Binance Coin (BNB). Melker'e göre son 1 yıllık süreçte 15 dolardan 690 dolara kadar yükselen ve şu sıralar 526 dolar seviyelerinden işlem gören Binance Coin, ilerleyen süreçte 1.000 dolar seviyesini görecek. Bu analiz doğru çıkarsa BNB, şimdiki değerinin bile yüzde 80 civarında üzerine çıkmış olacak.

Dünyaca ünlü analiste göre yükselecek altcoinlerden bir diğeri ise Polygon (MATIC). Son 1 yılda 0.01 dolardan 2.19 dolar seviyelerine ulaşan MATIC'in güçlü bir proje olduğunu ifade eden Scott Melker, yükseliş trendinin devam edeceğini belirtiyor. Analist, bu kripto para biriminin nerelere ulaşabileceğine dair bir şey söylemiyor.

Melker'in sözünü ettiği üçüncü altcoin ise Polkastarter isimli fonlama kuruluşunun kripto para birimi. Polkastarter'ın (POLS) Bitcoin'e karşı dik durduğunu ve bu duruşun altcoini yükselttiğini ifade eden Melker, göstergelerin mükemmel göründüğünü beyan ediyor. Analist, bu altcoinde de fiyat bilgisi vermiyor. Bu arada, POLS'un son bir yıllık süreçte 0.09 dolardan 7.50 dolara kadar ulaştığını, saat 14:37 itibarıyla 3.45 dolardan işlem gördüğünü belirtelim.

Scott Melker, SushiSwap'ta da (SUSHI) iyi bir yükseliş olacağına inanıyor. 0.47 dolardan 23.38 dolara kadar yükselen altcoinin ATH, yani tüm zamanların en yüksek değeri rekorunda gözü olduğunu söyleyen analist, bu altcoindeki hedef noktasının 23.40 dolar ve üzeri olacağını belirtiyor. Şu an 20 dolardan işlem gören altcoinin destek seviyesini de bildiren Melker, bu altcoin için güvenli giriş seviyesinin 15.1 dolar olduğundan bahsediyor.

Dünyaca ünlü analistin bahsettiği son altcoin, Chainlink (LINK). 3.68 dolar seviyelerinden 52.88 dolar seviyelerine ulaşan ve şimdilerde 41 dolardan işlem gören altcoinin yükselmeye hazır olduğunu söyleyen Melker, LINK'in özellikle de Bitcoin karşısında değer kazanacağını belirtiyor. Melker'e göre bu altcoinin yükselmemesi için olumsuz hiçbir şey yok.

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