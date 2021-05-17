İstanbul'da bir iş insanı, internette tanıştığı bir kişiden TRS adlı kripto paraya yatırım yapması yönünde tavsiye aldı. Parasını çekmek istediğinde bunu başaramayan İ.T., dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu.

Gün geçmiyor ki ülkemizde yeni bir dolandırıcılık haberi ortaya çıkmasın. Özellikle son dönemde insanların, ne olduğunu bile tam anlamadan kripto para borsalarına yatırım yapması, dolandırıcılara davetiye çıkarıyor. Bu durumun son örneği İstanbul'da yaşanan bir vaka oldu.

İ.T. isimli bir şahıs, internette tanıştığı bir kişiden TRS adlı bir kripto para olduğunu ve bu yeni kripto paranın hızla yükseleceğini öğrendi. Bunun üzerine 12,5 Bitcoin değerinde TRS aldı. Daha sonra da yatırımını 64,5 Bitcoin'e çıkardı. İ.T. dolandırıldığını ise parasını çekemeyince anladı.

Öyle bir kripto para yok, hiç olmadı ki

Dolandırılan vatandaş İ.T., kripto para birimlerine yatırım yapıyordu. Yatırımlarını şekillendirmek amacıyla internette gezindiği dönemde bir kişiyle tanıştı. Bu kişi, İ.T.'yle olan WhatsApp görüşmelerinde TRS adlı bir kripto paradan bahsetti ve iyi kazandırdığını söyledi. Ardından da İ.T.'yi TRS almak üzere RCSLV.COM adlı siteye yönlendirdi.

TRS almak için Bitcoin gerektiğini öğrenen İ.T. de geçen yılın ağustos ayında başka bir siteden 1,5 milyon TL değerinde 12,5 Bitcoin alarak siteye gönderdi. Birim fiyatı 35 dolardan 3600 TRS alan İ.T., fiyatı 200 doları bulan TRS'leri satıp site üzerinden 64,5 Bitcoin aldı.

Bir ay sonra parasını çekmek isteyen İ.T. başarısız oldu. Bunun üzerine avukatı İlker Atamer ile birlikte yaptığı araştırmada, sitede yer alan işlemlerin hayali olduğunu ve TRS diye bir kripto para bulunmadığını öğrendi. Ardından da soluğu, suç duyurusunda bulunmak için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda aldı.

İngiltere'ye başvurulması istendi

Suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün RCSLV.COM sitesinin sahibi ve yöneticilerinin tespit edilmesi istendi. İ.T.'ye tavsiyede bulunarak dolandırılmasına neden olan şahsın kimliğinin ve adresinin bulunması için de İngiltere'ye başvurulması talep edildi.

Dilekçede ayrıca, bilişim sistemleriyle zincirleme dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin yakalanarak tutuklanmaları, yurt dışında olmaları halinde Interpol ile iş birliğine gidilmesi ve haklarında kamu davası açılması talep edildi.