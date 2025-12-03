Tümü Webekno
Android 16'ya Her Biri Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geldi

Google, Android 16'ya gelen yeni güncelleme ile telefonlara birçok yeni özelliğin eklendiğini duyurdu. Bu özellikler, farklı konularda kullanıcıların çok işine yarayacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Android 16 sürümü, dünya çapında farklı markalardan Android telefonlarda kullanılmaya başladı. Sürüm, kullanıcıların çok işine yarayacak birçok özelliği beraberinde getiriyor. Şimdi ise Google, Android 16’ya gelen bir güncellemeyle daha fazla yeni özelliğin telefonlara geldiğini açıkladı.

Yeni özellikler, yapay zekâdan daha kişisel bir deneyime kadar birçok yeniliği kullanıcılara sunuyor. Her birinin farklı işlevlere yarayacak harika özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Lafı çok uzatmadan gelin bu özelliklere göz atalım.

Android 16’ya gelen yeni özellikler

Yapay zekâ destekli bildirim özetleri, bildirim düzenleme

Bildirimler çok kullanışlı olsalar da bazen kullanıcıları bıktırabiliyorlar. İşte Google, tam da bunu düşünerek bir yenilik getiriyor. Artık kullanıcılar, yapay zekâ tarafından oluşturulan bildirim özetlerine ulaşabilecekler. Böylece gelen uzun bildirimler, grup mesajları ve diğer benzer bildirimleri kısa bir şekilde görüntülemeniz sağlanacak.

Bildirimlere gelen bir diğer yenilik ise onları organize etmenizi sağlıyor. Otomatik olarak bildirimleri gruplayabiliyor, daha az önemli olanları sessize alarak yalnızca önemlileri öne çıkarıyor.

Daha kişisel bir arayüz

Ekran Resmi 2025-12-03 11.35.51

Arayüzde de bazı yenilikler var. Bu yenilikler sayesinde daha size özel hissettiren kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabileceksiniz. Örneğin artık ana ekranda tamamen özelleştirilmiş logolar kullanılabilecek. Ayrıca temalara sahip logolar, aydınlık uygulamaları bile karanlık moda çevirebilen daha genişletilmiş karanlık mod özelliklerini de eklemek gerek.

Ebeveyn kontrolleri

Ekran Resmi 2025-12-03 11.36.06

Teknoloji çağında çocukların cihaz kullanımını kontrol etmek büyük önem taşıyor. İşte Google da Android 16’da bu konuda önemli özellikler sunacak. Artık ebeveynler; ekran süresini ayarlayabilecek, otomatik olarak cihazın kapanmasını sağlayacak zamanlayıcı kurabilecek, uygulama kullanımını kontrol edebilecek ve istediklerinde onlara telefonu kullanmaları için ekstra zaman tanıyabilecek. Bu özellikler sayesinde çocukların telefon kullanımında tam kontrole sahip olacaklar.

Görebileceğiniz üzere Android 16, yeni güncellemeyle birlikte faydalı birçok özelliği kullanıcılara getiriyor. Bu özellikler, ilk olarak Pixel telefonlar için yayımlandı. Diğer uygulamaların da kendi arayüzlerine entegre etmelerini bekleyebiliriz.

Android

