Android 17'nin Kod Adı Resmen Belli Oldu: İşte "Baklava" Yerine Geçecek İsim!

Google'ın Android 17'de kullanacak kod adı resmen belli oldu. Şirket, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir tatlı ismi kullanacak. Peki o isim ne olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üzerinde çalıştığı Android 17 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Android 17'nin kodlarını inceleyen bağımsız geliştiriciler, yaklaşmakta olan mobil işletim sisteminin kod adını tespit etmeyi başardılar. Peki Android 17'nin kod adı ne olacak? Gelin detaylara bakalım.

Google, piyasaya sürdüğü Android sürümlerinde tatlı adları kullanılıyor. Hatta Android 16'nın resmî kod adı da biz Türkler için vazgeçilmez olan baklavaydı. İşte Android 17'nin kodlarında yapılan inceleme, yeni sürümün hangi tatlı adına sahip olacağını gözler önüne sermiş oldu.

Android 17'nin kod adı, tarçınlı çörek olacak!

Android 17 kodlarında yer alan veriye göre Google, Android 17 için tarçınlı çörek anlamına gelen "Cinnamon Bun" ibaresini kullanacak. Bu isim, Android'in işlevselliği açısından hiçbir etkiye sahip olmayacak ancak Google, yıllardır devam eden geleneği 2026 yılı için de sürdürmüş olacak.

Android 17 kaynak kodlarında tespit edilen Cinnamon Bun ibaresi:

Bu arada; tarçınlı çörek ismi aslında ilk kez ortaya çıkmadı. Bundan birkaç ay önce yine bağımsız geliştiriciler, Android 17'nin kod adının Cinnamon Bun olacağını ileri sürmüşlerdi. Android 17'nin kaynak kodlarında yapılan tespit, bu iddianın resmîleşmesini sağlamış oldu.