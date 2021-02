Google Geliştirici Gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu, Kotlin üzerine düzenlenen Android bootcamp, eğlenceli ve eğitici webinarlar ile birbirinden renkli içeriklerle sizlerle olacak.

Build an interactive app, Layouts, Activity ve Fragment lifecycles, Architecture components, Databases ve RecyclerView, Design for everyone konu başlıkları üzerine düzenlenecek eğitim serisinde Android uygulamasının tasarımından başlayarak, interaktif bir şekilde çalışabilmesine kadar tüm adımlar işlenecek.

22 Şubat’ta başlayıp 2 ay boyunca sürecek ve toplamda 34 saatten oluşacak Android Bootcamp, sizi alanında uzman birçok geliştirici ile bir araya getirmenin yanı sıra eğitim esnasında öğrendiğiniz bilgileri teorikten pratiğe dökme fırsatı da sunacak. Bu önemli etkinliğe katılmak için buradaki formu doldurabilirsiniz.