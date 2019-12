Android’deki ‘Durmaya Zorla’ Nedir, Ne İşe Yarar?

Android telefonunuzdaki bir uygulama ile sorun yaşadığınızda yapmanız gereken şeyin uygulamayı durmaya zorlamak olduğu bilgisini edinmiş olabilirsiniz. Tam olarak da yapmanız gereken şey gerçekten bu. Peki Android uygulamalarındaki Durmaya Zorla seçeneği nedir, ne işe yarar? Bütün sorularınızı içeriğimizde yanıtlıyoruz.

Telefonunuzdaki bir uygulama çalışması gerektiği gibi çalışmadığı durumlarda saçmalamaya başlar. Uygulama bir döngüye girebilir, belirli komutlara cevap vermeyebilir, veya öngörülemeyen şeyler yapmaya başlayabilir. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken şey ise uygulama yöneticisine gidip durmaya zorla çözümünü kullanmaktır.

Peki durmaya zorla çözümü nedir, ne işe yarar ve temelinde ne yatar? Bütün sorularınızı bu içeriğimizde yanıtlıyoruz. Ayrıca Android uygulamalarının çalışma biçimine de anlaşılır bir biçimde değiniyoruz.

Android Durmaya Zorla işlemini anlamak için uygulamaları yakından tanımak lazım:

Android uygulamaları nasıl çalışıyor?

Android işletim sisteminin kalbinde Linux çekirdeği bulunur. Bu çekirdek; hafıza yönetimi, işlem yapma ve diğer birçok kaynaktan sorumludur. Android’te herhangi bir uygulamayı başlattığınız zaman aslında bir Linux işlemi başlatmış oluyorsunuz. İşlem, bir programın veya uygulamanın hafıza deposu niteliğindedir. Bir çekirdek tarafından başlatılır ve sistem kaynaklarını çalışan diğer uygulamalar arasında paylaştırmak için kullanılır.

Her işlemin Process ID olarak bilinen kendine has bir kimliği vardır. Bu kimlikte işlemin önceliği, ne kadar önemli olduğu, çalıştığı bölüm ve harcayacağı fiziksel hafıza gibi bilgiler bulunur. Çekirdeğin görevi, CPU biriminin zamanını programlamak ve işlem yapabilmesi için bellek ayırmaktır. Çekirdeğin çalışma şekli, çalışan işlemlerin her birine CPU zamanı vermek şeklindedir.

Durmaya zorla işlemi

Eğer bir işlem uyku modunda ise (yani ağdan veri beklediği gibi durumlarda) herhangi bir şekilde CPU zamanı kullanmaz. Bu süreçlerin hepsi bir arada ve milisaniye düzeyinde gerçekleşir. Son olarak bir uygulamadan çıkış yapıldığında, çekirdek uygulamanın kullandığı tüm kaynakları temizler ve uygulama için oluşturulmuş işlemleri siler. Ancak bir uygulama asla tamamen kapatılmaz. Bu noktada da bazen uygulamaya durmaya zorla işlemi uygulamanız gerekebilir.

Her uygulama çalışma, durdurma veya tamamen duraklatma gibi birkaç farklı durumda bulunabilir. Bunlar Linux tarafından tanımlandığı şekilde işlem durumlarından ve Android’in tanımladığı şekilde Etkinlik Döngüsünden farklıdır. Google ise bunu şöyle tanımlıyor: “Bir kullanıcı, uygulamanızın yaşam döngüsündeki giriş, çıkma ve geri giriş gibi farklı durumlar arasında geçişte bulunurken, uygulamanızdaki etkinlik döngüsü de ona göre değişiklik gösterir."

Durmaya Zorla ne işe yarar?

Android işletim sistemindeki en ilginç şeylerden biri ise bir uygulamayı asla tamamen kapatmamasıdır. Bunun yerine uygulamanın yürüttüğü işlemi durdurur ve süreç içerisinde çalışan ger şeyi de yok eder. İşletim sisteminin RAM’e ihtiyacı olduğunda bu işlem uygulanır ancak bazen bu bozulabilir, bu noktada da devreye kullanıcının uygulamayı Uygulama Yöneticisi’nden Durmaya Zorla seçeneği ile girmesi gerekiyor.

Her şey sorunsuz bir şekilde çalıştığı zaman bir uygulama, bir etkinlik durumundan diğerine geçer ve durdurulma durumundan sonra Android tarafından kapatılır veya kullanıcı tekrar açana kadar arka planda takılır. Ancak işler ters gitmeye başlarsa uygulama saçmalamaya başlayabilir. Belirli komutlara cevap vermeyebilir, bir döngüye girebilir veya öngörülemeyen şeyler yapmaya başlayabilir.

Bu gibi durumlarda uygulamanın el ile durdurulması ve yeniden başlatılması gerekir. Durmaya Zorla seçeneği ise işte tam da bu yüzden var. Durmaya Zorla ile Linux işlemini kapatır ve karışıklığı temizlersiniz. Durmaya zorla işleminin bir çözüm olarak önerilmesinin sebebi sıkıntılı çalışan uygulamayı tamamen kapaması ve önbelleğe ulaşmasını engellemesi.

Durmaya zorla işlemi nasıl yapılır?

Android telefonunuzda çalışması gerektiği gibi çalışmayan uygulamalara durmaya zorla çözümü uygulamak çok kolay, tek yapmanız gereken aşağıdaki adımları takip etmek.

Ayarlar’a gidin,

Uygulamalar’a girin,

Tekrar Uygulamalar’a girin,

Herhangi bir uygulamayı seçin,

Sağ taraftaki Zorla Durdur veya Durmaya Zorla seçeneğine dokunun,

Aşağıdaki iletide de Zorla Durdur veya Durmaya Zorla seçeneğine dokunun,

Bir Webtekno rehberinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)