Android Telefonlarda Görüşme Kaydı Yapmak Suç mu?

Akıllı telefonlarda sesli telefon görüşmelerini kaydetmemize yarayan pek çok uygulama bulunuyor. Dilediğimiz görüşmeyi bu uygulamalar sayesinde kaydedebiliyoruz. Peki görüşme kaydı yaparak hangi yasal sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz? Detaylarıyla açıkladık.

Cep telefonlarının hızla gelişmesiyle birlikte hayatımızı kolaylaştırmak adına mobil uygulamalar da bu gelişime ayak uyduruyor. Doğrudan Google Play Store ya da App Store üzerinden akıllı telefonlara indirilebilen, telefon görüşmesi sırasında görüşmeyi kaydedebileceğiniz uygulamalar büyük ilgi görüyor.

Bu tür uygulamaları indirmek ve kullanmak ise yasal sorunları beraberinde getiriyor. Çoğunun ücretsiz ve kullanımı kolay olan görüşme kayıt uygulamalarının da yasal olup olmadığı her zaman merak konusu oluyor. Bu yazımızda telefon görüşmelerini kaydetmenin yasal olup olmadığı, bu kayıtların başkası ya da kendi aleyhinize kullanılıp kullanılmayacağı gibi sorulara ışık tutuyoruz.

1. Görüşme kaydı alan uygulamalar nelerdir, nasıl kullanılır?

Bu tür uygulamaları telefonunuza indirdiğinizde karşı tarafla yapacağınız görüşmeleri telefonunuzun kendi hafızasına kaydedebilir hale gelirsiniz. Tıpkı telefonunuzun kendi ses kayıt mantığıyla çalışan bu uygulamalarda karşı tarafla aramayı başlattığınızda telefon görüşmeleriniz kaydedilir ve farklı ortamlarda paylaşılmak üzere hazır hale getirilir.

Kişilerin bu tür uygulamaları kullanmaların amacı kimi zaman iyi niyetli sayılsa da ses kayıtları, çoğu zaman banka hesap numaraları, ticari sırlar ve gizli görüşmeler gibi kişisel verileri açığa çıkartmak gibi kötü niyetli amaçlar için de kullanılabiliyor.

2. Görüşme kaydı almak suç mu?

Şimdiden söyleyelim, eğer karşı tarafın rızası olmadan bir görüşme kaydı alırsanız bu yasal olarak doğrudan suç teşkil ediyor. Amacı ne olursa olsun, karşı taraf şikayetçi görüşme kaydı alan kişilere karşı cezai yaptırım uygulanabiliyor.

Türk Ceza Kanunu’nun 12. maddesine göre, “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.”

Kaydettikten sonra bir de bunu paylaşan insanlar ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu hususa değinen maddede; “Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denmiştir. Eğer izinsiz bir şekilde görüşme kaydı almak isterseniz, amacınız ne olursa olsun yasal olmayan bir şey yaptığınızın ve bunun cezai bir bedeli olacağının farkında olmanız gerekiyor.

3. Görüşme kaydı delil olarak sunulabilir mi?

Yine Ceza Mahkemesi Hukuku’na göre, yasal olmayan bir şekilde kaydedilen ses kayıtları delil olarak sayılamaz. Kanunda bir suçu ispat etmek için kullanılan deliller hakkında “Hakim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hakimin vicdanki kanaatiyle serbestçe takdir edilir” ve “Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.” denmiştir.

Yargıtay Ceza Kurulu’na göre “kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlar dışında, karşı tarafın konuşmalarını gizlice kaydetmesi hukuka uygun kabul edilemez.”

Bu da demek oluyor ki, şantaj, tehdit, taciz gibi güvenliğinizin tehlikede olduğu durumlara düşürseniz görüşme kaydı yapabilir ve bunu mahkemeye delil olarak sunabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bir küçük detay daha var. Bu tür delilleri sunarken ilk adımın her zaman karşıdan geldiğine dikkat etmelisiniz. Eğer suçlamada bulunduğunuz kişiyi kendiniz arar ve konuşturmaya çalışırsanız mahkeme yine bu kayıtları delil olarak kabul etmeyecektir.

Yine Yargıtay Ceza Kanunu’nun konu ile ilgili kararına göre; “sanığın kendi savunmalarında da açıkça belirttiği üzere, katılanla olan konuşmalarını kaydetme kararı alıp, bir hazırlık içerisine girmesi, sanığın cevapsız aramasından sonra katılanın sanığı araması ve sanığın sorduğu sorularla katılanı yönlendirmesi üzerine katılanın konuşmalarının gizlice kayda alınmasına karşısında, tesadüfen yapılan bir görüşme esnasında ve başka şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde değil, bir planlama dahilinde yapılan ses kaydı hukuka uygun kabul edilemez.”

Sonuç:

Yukarıda da gördüğünüz gibi çok zorda kalmadığınız sürece görüşme kaydı yapmanız, bunu bir yerde paylaşmanız sizin için pek de sağlıklı olmayacaktır. Kişilerin özel hayatına ve hayatlarının gizli alanlarına karşı işlediğiniz bu tür suçların cezası gerçekten de ağır.