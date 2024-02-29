Android telefonunu bırakıp iPhone satın alan kullanıcıların, son model cihaz tercih etmediği ortaya çıktı. Peki bu davranışın altında nasıl bir mantık yatıyor?

Akıllı telefon dünyası, iOS ile Android ekosistemleri arasında sıkışıp kalmış durumda. Bazı tüketiciler Android ekosisteminin sunduğu özgürlüğü daha çok severken bazıları ise iOS'un yüksek güvenliğini benimsemiş durumdalar. Ancak iOS'tan Android'e veya Android'den iOS'a geçen kullanıcıların sayısı da hiç az değil. Yapılan yeni bir araştırma, tüketici davranışlarının bu konuda nasıl değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor.

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Android'den iOS'a geçen kullanıcılarla ilgili çarpıcı hususlar ortaya koydu. Araştırmaya göre bir iPhone'a geçiş yapan Android kullanıcılarının yüzdesi, son birkaç yılda yüzde 11 ila yüzde 15 aralığında gidip geldi. Ancak bundan çok daha dikkat çekici olan bir husus vardı. Android ekosistemini bırakıp iOS'a geçen kullanıcılar, genelde son model iPhone'ları tercih etmiyorlardı.

Android telefon sahip olup da iPhone'a geçen kullanıcıların oranı şöyle:

2019 yılında yüzde 13

2020 yılında yüzde 11

2021 yılında yüzde 11

2022 yılında yüzde 15

2023 yılında yüzde 13

Android'den iPhone'a geçenlerin sadece 5'te 1'i son model iPhone alıyor

2023 yılı verilerine bakıldığında yıl boyunca Android'den iPhone'a geçen kullanıcıların yüzde 29 gibi ciddi bir bölümünün, iPhone SE 3, iPhone 12 veya iPhone 13'e geçiş yaptığı görülüyor. Kullanıcıların yüzde 26'lık bölümü ise iPhone 14 veya iPhone 14 Plus satın almayı tercih etmişti. Bununla birlikte; iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max satın alanların oranı yüzde 25 olarak kayıtlara geçti. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus yüzde 9'luk kesime hitap ederken iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, yüzde 12'lik kesmin tercihi oldu.

2023'te zaten bir iPhone'a sahip olanların sadece yüzde 5'lik bölümü iPhone SE 3 tercih etti. Hâlihazırda iPhone kullananların en büyük bölümü, iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro Max satın almayı tercih ettiler. Yılın son döneminde piyasaya sürülen iPhone 15 serisi ise yüzde 23'lük kesim tarafından tercih edildi.

Peki Android kullanıcıları neden son model iPhone'lara ilgi göstermiyor?

CIRP raporuna göre Android'den iOS'a geçerken son model cihaz tercih edilmemesinin başlıca nedeni, bütçeyle ilgili. Geçiş yapan kullanıcıların ciddi bir bölümünün zaten uygun fiyatlı Android telefon kullandığını aktaran araştırmacılar, kullanıcıların daha eski iPhone'ların da işini göreceğinden emin olduklarını, bu yüzden de son model telefonlar için fazla para ödemek istemediklerini düşünüyorlar.