Android cihazlarda kendini 'sistem güncellemesi' olarak göstererek gizleyen ve mesajlaşmalardan aramalara tüm verileri çalabilen bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi.

Teknoloji çağında baş düşmanlarımızdan biri de şüphesiz kötü amaçlı yazılımlar. Kişisel verilerimizi tehlikeye atan kötü amaçlı yazılımlar, bilgilerimizin çalınıp kullanılmasına, dolandırıcılıklara ve daha pek çok olumsuz sonuç doğuran olaya sebebiyet verebiliyor.

Android cihazlarda tespit edilen yeni bir kötü amaçlı yazılım da telefonlarda bulunan WhatsApp mesajlaşmalarından sesli aramalara, fotoğraflardan tarayıcı geçmişine kadar tüm bilgileri ele geçirerek kullanıyor. Üstelik bunu yaparken arkasında iz bırakmama konusunda da kendini geliştirmiş.

Kendini 'sistem güncellemesi' olarak gizliyor:

Mobil güvenlik çalışmaları yürüten bir ekip olan Zimperium zLabs tarafından tespit edilen bu yeni kötü amaçlı yazılım, sızdığı cihazın uzaktan kontrol edilmesini sağlayan bir tür Uzak Erişim Truva Atı (RAT) işlevi görüyor. Kendini Google'dan gelen bir 'sistem güncellemesi' bildirimi olarak gösteren ve bu şekilde gizlenen yazılım, cihazdaki tüm verilere erişip tamamını kontrol ederek verileri çalabiliyor, konum bilgisini takip edebiliyor ve hatta telefon görüşmelerini kaydedebiliyor.

Yazılımı tespit eden ekip, Google Play Store'daki uygulamaların hiçbirinde bu yazılımın mevcut olmadığını ifade etti. Yani eğer telefonunuza Play Store dışından uygulama yüklemiyorsanız içiniz rahat olabilir çünkü Google, Play Store'daki uygulamalarda bir güvenlik açığı olup olmadığını sık sık kontrol ediyor. Yine de şüpheleriniz varsa telefonunuzda gelen en son Android güvenlik yamasının yüklü olup olmadığını kontrol edebilir, üçüncü taraflardan sağlanan uygulama ve dosyaları indirme konusunda daha seçici olabilirsiniz.