Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam'de bu hafta 3 oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle birçok farklı türden seveceğinizi düşündüğümüz 3 oyun ücretsiz olmuş durumda.

IQ Under Construction, Moonrise Fall ve Drift86'yı 3 Haziran tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

İçerikten Görseller

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
2
2
2

IQ Under Construction nasıl bir oyun?

2

Sinirlerin sağlam mı? Güvenilir arkadaşların var mı? Zıplamaların isabetli mi? Öyleyse burası tam sana göre. Değilse bile, yine de dene. Eğlenceli olur. Muhtemelen.

IQ Under Construction'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Moonrise Fall nasıl bir oyun?

2

Moonrise Fall, bir trafik kazasında anne babasını kaybettikten sonra doğaüstü bir ormanda kaybolan bir çocuğun hikâyesini anlatan, atmosferik bir keşif ve bulmaca oyunudur. Dedektiflik becerilerini sınayın. Ormanın gizemlerini çözün ve orada yaşayan tuhaf yaratıkları fotoğraflayın.

Moonrise Fall'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Drift86 nasıl bir oyun?

2

Favori arabanıza binin ve bu eşsiz arcade oyununda tek başınıza veya arkadaşlarınızla kayıt yapın!

Drift86'yı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Unreal Engine 6 Resmen Duyuruldu: İlk Resmi Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı [Video]

Unreal Engine 6 Resmen Duyuruldu: İlk Resmi Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı [Video]

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

The Witcher 3'ün Yeni DLC'si 'Songs of the Past' Duyuruldu

The Witcher 3'ün Yeni DLC'si 'Songs of the Past' Duyuruldu

Oyunlar ücretsiz oyun Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 Dünya Kupası Topu, Neden Her Maçtan Önce 'Şarj Edilmek' Zorunda?

2026 Dünya Kupası Topu, Neden Her Maçtan Önce 'Şarj Edilmek' Zorunda?

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com