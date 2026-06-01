Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de bu hafta 3 oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle birçok farklı türden seveceğinizi düşündüğümüz 3 oyun ücretsiz olmuş durumda.

IQ Under Construction, Moonrise Fall ve Drift86'yı 3 Haziran tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

IQ Under Construction nasıl bir oyun?

Sinirlerin sağlam mı? Güvenilir arkadaşların var mı? Zıplamaların isabetli mi? Öyleyse burası tam sana göre. Değilse bile, yine de dene. Eğlenceli olur. Muhtemelen.

IQ Under Construction'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Moonrise Fall nasıl bir oyun?

Moonrise Fall, bir trafik kazasında anne babasını kaybettikten sonra doğaüstü bir ormanda kaybolan bir çocuğun hikâyesini anlatan, atmosferik bir keşif ve bulmaca oyunudur. Dedektiflik becerilerini sınayın. Ormanın gizemlerini çözün ve orada yaşayan tuhaf yaratıkları fotoğraflayın.

Moonrise Fall'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Drift86 nasıl bir oyun?

Favori arabanıza binin ve bu eşsiz arcade oyununda tek başınıza veya arkadaşlarınızla kayıt yapın!

Drift86'yı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.