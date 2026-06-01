Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

NVIDIA, Arm tabanlı Windows PC'lerin geleceği olacak yeni ürünü RTX Spark'ı resmen tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA cephesinden kişisel bilgisayarların geleceğini kökten değiştirecek devasa bir yol haritası geldi. Şirketin CEO’su Jensen Huang, "RTX Spark" platformuyla Windows PC ekosisteminde yeni bir dönem başlatacaklarını resmen ilan etti.

Piyasaya sürülecek ilk nesil Grace Blackwell mimarili işlemcilerin hemen ardından, şimdiden iki nesil sonrasının bile planlandığı duyuruldu. Bu hamle, Nvidia'nın bilgisayar pazarında geçici bir hevesle değil, kalıcı bir devrim amacıyla yer aldığının en somut göstergesi.

NVIDIA’nın planları sadece ilk nesil çiplerle sınırlı değil. Şirket, ortaklarına ve bilgisayar üreticilerine güven aşılamak amacıyla gelecek üç nesli kapsayan iddialı bir yol haritası sundu.

Gelecekte bizi bekleyen ikinci durak, süper hızlı LPDDR6 bellek teknolojisiyle donatılacak olan Vera Rubin mimarili Spark işlemciler olacak ancak NVIDA burada da durmayacak, Rubin neslinin ardından, henüz detayları açıklanmayan ama çok daha gelişmiş bir bellek mimarisine sahip olacağı kesinleşen Rosa Feynman kod adlı platform sahne alacak.

"Tüm gücümüzle arkasındayız"

Fuar esnasında NVIDIA'ya, Apple, AMD veya Intel gibi devlerin zaten benzer güçlü grafik birimlerine ve geniş bellek havuzlarına sahip çipler ürettiği, NVIDIA’nın Arm tabanlı Windows yaklaşımının bu rakiplerden ne farkı olduğu soruldu. Şirket yetkililerinin cevabı oldukça net ve iddialı oldu:

"Arm tabanlı Windows deneyiminin kusursuz olması için muazzam bir yatırım yapıyoruz. RTX Spark’ın başarılı olmasının yegâne sebebi, tüm gücümüzü ve odağımızı bu platforma vererek onu pazara sunuyor oluşumuzdur."

DGX Station geri dönüyor

NVIDIA, sadece dizüstü bilgisayarlar ve mini PC’ler gibi son kullanıcıya hitap eden cihazlarla yetinmiş değil. Masaüstünde sınırları zorlamak isteyen profesyoneller ve yapay zekâ geliştiricileri için "Arm tabanlı Windows" uyumlu üst düzey masaüstü bilgisayarı DGX Station'ın yeni versiyonunu da duyurdu.

GB300 Superchip mimarisi üzerine kurulan bu yeni canavarın özellikleri ise dudak uçuklatıyor:

  • İşlemci: 72 Çekirdekli Grace CPU
  • Sistem Belleği: 496 GB LPDDR5X
  • Grafik Birimi: Blackwell Ultra GPU (252 GB yüksek hızlı HBM3e bellek ile)
  • Performans: 15 PFLOPS'a kadar FP4 yapay zekâ işlem gücü
  • Genişletilebilirlik: İsteyen geliştiriciler PCI Express yuvası üzerinden sisteme ekstra bir RTX Pro ekran kartı daha ekleyebilecek.

