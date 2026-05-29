Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Sony, PlayStation ekosisteminin en büyük yıllık etkinliklerinden biri olan Days of Play 2026'yı resmen başlattı. Kampanya kapsamında oyunlardan aksesuarlara, PlayStation Plus içeriklerinden turnuvalara kadar birçok fırsat oyunculara sunulacak.

Deniz Şen Deniz Şen /

PlayStation, oyuncuların her yıl merakla beklediği Days of Play etkinliğinin 2026 ayağını resmen başlattı. 27 Mayıs'ta başlayan kampanya, 10 Haziran'a kadar devam edecek.

Etkinlik boyunca PlayStation Store'da indirimler, PlayStation Plus abonelerine özel içerikler, ücretsiz avatarlar ve çeşitli oyun turnuvaları oyuncularla buluşacak. Sony ayrıca bazı bölgelerde PlayStation Plus üyeliklerinde de dikkat çeken kampanyalar sunacağını açıkladı.

PlayStation Plus abonelerine özel içerikler geliyor

Sony'nin paylaştığı bilgilere göre Days of Play 2026 boyunca PlayStation Plus aboneleri için çeşitli avantajlar sunulacak. Haziran ayının aylık oyunları, ek oyun kataloğu içerikleri, özel paketler ve Premium/Deluxe abonelerine yönelik oyun denemeleri etkinlik kapsamında erişime açılacak. Özellikle Premium ve Deluxe üyeler, 27 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında 40'tan fazla bağımsız yapımı deneme fırsatı elde edecek. Sony; Baby Steps, Lumines Arise ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi dikkat çeken oyunların bu programa dahil olacağını açıkladı.

Ücretsiz avatarlar dağıtılacak

Şirket, Days of Play kapsamında tüm PlayStation kullanıcılarına ücretsiz PlayStation Indies temalı avatarlar da verecek. 4 Haziran'dan itibaren erişime açılacak avatarlar, belirli bağımsız oyunları temel alan özel tasarımlardan oluşacak. Kullanıcılar kodlarını PlayStation Plus sayfası üzerinden alabilecek.

Özel turnuvalar ve ödüller düzenlenecek

Days of Play süresince birçok popüler oyunda özel PlayStation turnuvaları gerçekleştirilecek. EA Sports FC 26, NBA 2K26, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Gran Turismo 7, Fortnite ve Astro Bot gibi yapımlar etkinlik takviminde yer alıyor. Turnuvalara katılan oyuncular özel avatarlar kazanabilecek. Ayrıca PlayStation Portal, DualSense Edge kontrolcüsü, 12 aylık PlayStation Plus Premium üyeliği ve PlayStation Store kredisi gibi ödüllerin dağıtılacağı çekilişler de düzenlenecek.

