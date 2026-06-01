DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

NVIDIA, DLSS 4.5 Ray Reconstruction'ı resmen tanıttı. Peki bu yeni özellik ne işe yarıyor ve hangi kartlara gelecek?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA, tam sekiz yıl önce hayatımıza soktuğu RTX ekosisteminin bugün tam 1000 oyun ve uygulamaya ulaştığını resmen duyurdu. Ayrıca şirket DLSS 4.5 Ray Reconstruction teknolojisini de görücüye çıkardı.

NVIDIA, bu sürümde ikinci nesil bir "transformer" yapay zekâ modeli kullanıyor. Teknik detaylarda boğulmak istemeyenler için özet geçelim. Bu yeni model, bir önceki sürüme göre tam %35 daha fazla hesaplama kapasitesine sahip ve %20 daha fazla parametreyi işleyebiliyor. Üstelik tüm bunları yaparken ekran kartınızı fazladan yormuyor, yani performanstan ödün vermiyor.

Kimler faydalanabilecek?

Teknoloji dünyasında yeni bir özellik çıktığında genelde "Sadece en son çıkan, en pahalı ekran kartlarında çalışır" klişesiyle karşılaşırız ancak NVIDIA bu kez ezber bozdu. DLSS 4.5 Ray Reconstruction güncellemesi, tüm GeForce RTX ekran kartı sahiplerine açık olacak. İster emektar bir RTX 20 serisi, ister canavar gibi bir RTX 30 veya RTX 40/50 serisi kartınız olsun, Ağustos ayında yayınlanacak NVIDIA App güncellemesiyle siz de bu özelliği kullanabileceksiniz.

Ayrıca çıkışıyla birlikte aralarında Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws, F1 25 ve DOOM: The Dark Ages gibi 27 dev yapım doğrudan yerel DLSS 4.5 desteğine kavuşacak.

Nvidia

