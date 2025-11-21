Tarihi Yenilik: İlk Kez Bir Android Telefon, AirDrop ile iPhone'lara Dosya Gönderebilecek

Google, Pixel telefonlarına iPhone'lar ile AirDrop üzerinden dosya alışverişi yapmayı sağlayan devrim yaratacak bir özellik eklediğini duyurdu.

Android ile iOS arasında uzun yıllardır devam eden bir rekabet var. Ayrıca iki platform arasında belli işlemleri engelleyen duvarlar da bulunuyor. Ancak son yıllarda bu duvarların yavaş yavaş yıkılmaya başladığını görmüştük. Şimdi ise en büyük engellerden birinin kalkacağına dair açıklama geldi.

iPhone ve Android arasında Bluetooth’tan dosya alışverişi yapmak mümkün değildi. Ancak Google, dün akşam yaptığı bir açıklamayla bunun değişeceğini ifade etti. Teknoloji devi, Android’de iPhone’a dosya gönderip almalarını sağlayan bir yenilik getirdiğini duyurdu.

Pixel 10 telefonlar, AirDrop üzerinden iPhone ile dosya alışverişi yapabilecek

Google’ın açıklamasına göre bu özellik, AirDrop üzerinden iPhone ile dosya alışverişi yapmanıza olanak tanıyacak. Şimdilik yalnızca Google’ın kendi telefonları Pixel 10’e geldiği belirtilmiş. Özelliğin tüm Pixel 10 serisinde çalışacağı, iPhone, iPad ve macOS cihazlarla uyumlu olacağı da eklenmiş.

Şimdilik sadece Pixel 10’da kullanılacak olsa da şirketin açıklamasına göre yakında diğer cihazlara da gelecek. Google, bu özelliği Apple’ın haberi olmadan geliştirmiş. AirDrop ile Pixel 10’dan dosya gönderilmesi için iPhone sahibinin cihazını herkese görülebilir yapması gerekiyor. Bunun ardından Android’deki kullanıcı Quick Share üzerinden iPhone’u görebilecek ve dosya aktarımı gerçekleştirebilecek. Tam tersi ise normal bir şekilde çalışıyor. Başka iPhone’a dosya gönderir gibi iPhone’unuzun AirDrop bölümünden Android cihazı görüyor ve dosya aktarabiliyorsunuz. Tabii ki Pixel’in de herkese görünür olması gerek.

Google, güvenlik konusunda bağlantının doğrudan olduğunu da vurgulamış. Yani herhangi bir sunucu üzerinden yönlendirme yok, paylaşılan içerikler hiçbir şekilde kaydedilmiyor ve başkalarıyla paylaşılmıyor. Bu da güvenli bir dosya aktarımı gerçekleştiğini gösteriyor.

Özelliğin tüm Android cihazlara gelip gelmeyeceği konusunda maalesef bir bilgi yok. Ancak şimdilik Pixel cihazlara özel olacakmış gibi görünüyor. Umarız ilerleyen dönemde farklı marka ve modellerde de görürüz. Apple’ın bir iş birliği olmadan böyle bir özelliğin geliştirilmesine nasıl tepki vereceği de merak konusu.