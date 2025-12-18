Android Telefonlara Uygulama Yüklenmesini İmkânsız Hâle Getiren Bir Hata Tespit Edildi!

Google Play Store için yayımlanan son güncelleme, uygulamanın bozulmasına neden oldu. Arama butonuna dokunan kullanıcı, uygulamanın çöktüğünü görüyor. Google ise sorunun farkında ve çalışmalara başlamış durumda. Kullanıcıların şu an için yapabilecekleri bir şey bulunmuyor.

Android telefon kullanıcıları, saç baş yolduran bir hata ile karşı karşıyalar. Google'ın geliştirici ekibinden kaynak olduğu anlaşılan bu hata, kullanıcıların Play Store'u kullanmalarını ve herhangi bir uygulamayı indirmelerini imkânsız hâle getiriyor. Şirket, konuyla ilgili çalışmalara başladı ancak ne zaman çözüleceği şimdilik belli değil.

Reddit kullanıcılarının paylaşımlarıyla ortaya çıkan sorun, Play Store uygulamasının son güncellemesinde yaşanan bir hatadan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Zira Play Store'un daha eski bir sürümünü yeniden yükleyen kullanıcılar, herhangi bir çökme sorunu yaşamıyorlar. Google'ın yayımlayacağı güncelleme ile söz konusu problemin çözülmesi bekleniyor.

Play Store'da hiçbir şey yapılamıyor!

Marka model ayrımı yapmadan Google Play Store uygulamasının son sürümünü kullanan tüm kullanıcıları etkileyen hata, uygulamanın tamamen işlevsiz hâle gelmesine neden oluyor. Arama butonuna dokunan kullanıcı, uygulamanın çöktüğünü ve hiçbir işlem yapamadığını görüyor. Uygulamayı veya telefonu yeniden başlatmak gibi olası çözüm yolları da herhangi bir işe yaramıyor.

Android telefon kullanıcılarının şu an için yapabilecekleri bir şey yok. Sorun yaşamak istemeyen kullanıcıların Google Play Store uygulamasındaki arama butonunu kullanmamaları en mantıklı çözüm olacaktır. Eğer bir uygulamayı indirmek istiyorsanız Google araması yapın ve Google Play Store bağlantısına girin. Bu hamleyle sorunu kısmen de olsa çözmüş olacaksınız.