Android Telefonlar, Dolandırıcılar Aradığında Para Göndermenizi Engelleyecek

Android'e harika bir özellik geliyor. Yabancı bir numarayla yapılan görüşme sırasında banka gibi finans uygulaması açarsanız telefonunuz sizi uyaracak.

Dolandırıcılık vakaları günümüzün en ciddi problemlerinden biri konumunda. Bu yüzden de şirketler, kullanıcılarını korumak için önlemler alıyor. Google da bunlardan biri. Teknoloji devi, Android’de aramalarla yapılan dolandırıcılıkları önlemek için özellikler sunuyordu. Şimdi ise bu özelliklere bir yenisi daha eklendi.

Artık Android cihazınız üzerinden şüpheli bir arama yaptığınız sırada bir finans uygulamasına girerseniz telefonunuz size uyarıda bulunacak. Bu şekilde yabancı biriyle görüşürken dolandırılma ihtimalinizin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Dolandırıcı olabileceği konusunda sizi uyaracak, aramayı bitirme seçeneği sunulacak

Yeni özellik, rehberinizde kayıtlı olmayan bir kişiyle konuştuğunuzda aktif olacak. Bu kişiyle konuşurken bir banka, finans uygulamasını açtığınızda karşınıza sizi koruma odaklı bir uyarı çıkacak. Bu uyarıda “dolandırıcı olabilir” ifadeleri görülecek. Kullanıcı; arayan kişi konusunda dikkatli olması, onu dolandırmak istiyor olabileceği, söylediği kişi olmayabileceği, her dediğini yapmaması gerektiği, kesinlikle ödemelerden kaçınması gibi ifadelerle uyarılacak.

Bu uyarının hemen altında da isterseniz direkt olarak aramayı sonlandırmayı sağlayan kırmızı bir buton olacak. Finans uygulaması açtığınızda göreceğiniz bu kısımdan direkt aramayı sonlandırabileceksiniz. Uyarılar, 30 saniye sonra gidecek.

Android’de sunulan bu yeni özelliğin gerçekten çok yararlı olacağını söyleyebiliriz. Her yıl binlerce insan, gelen aramalar yüzünden dolandırılıyor, bankalarından dolandırıcılara para gönderiyor. Bu özellik, olası benzer olayları engellemek ve uyarmak için iyi bir hamle. Şimdilik ABD’de çıktığını belirtelim. İlerleyen dönemlerde dünya çapında kullanıma sunulmasını bekliyoruz.