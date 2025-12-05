Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Android Telefonlar, Dolandırıcılar Aradığında Para Göndermenizi Engelleyecek

Android'e harika bir özellik geliyor. Yabancı bir numarayla yapılan görüşme sırasında banka gibi finans uygulaması açarsanız telefonunuz sizi uyaracak.

Android Telefonlar, Dolandırıcılar Aradığında Para Göndermenizi Engelleyecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dolandırıcılık vakaları günümüzün en ciddi problemlerinden biri konumunda. Bu yüzden de şirketler, kullanıcılarını korumak için önlemler alıyor. Google da bunlardan biri. Teknoloji devi, Android’de aramalarla yapılan dolandırıcılıkları önlemek için özellikler sunuyordu. Şimdi ise bu özelliklere bir yenisi daha eklendi.

Artık Android cihazınız üzerinden şüpheli bir arama yaptığınız sırada bir finans uygulamasına girerseniz telefonunuz size uyarıda bulunacak. Bu şekilde yabancı biriyle görüşürken dolandırılma ihtimalinizin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Dolandırıcı olabileceği konusunda sizi uyaracak, aramayı bitirme seçeneği sunulacak

scam

Yeni özellik, rehberinizde kayıtlı olmayan bir kişiyle konuştuğunuzda aktif olacak. Bu kişiyle konuşurken bir banka, finans uygulamasını açtığınızda karşınıza sizi koruma odaklı bir uyarı çıkacak. Bu uyarıda “dolandırıcı olabilir” ifadeleri görülecek. Kullanıcı; arayan kişi konusunda dikkatli olması, onu dolandırmak istiyor olabileceği, söylediği kişi olmayabileceği, her dediğini yapmaması gerektiği, kesinlikle ödemelerden kaçınması gibi ifadelerle uyarılacak.

Bu uyarının hemen altında da isterseniz direkt olarak aramayı sonlandırmayı sağlayan kırmızı bir buton olacak. Finans uygulaması açtığınızda göreceğiniz bu kısımdan direkt aramayı sonlandırabileceksiniz. Uyarılar, 30 saniye sonra gidecek.

Android’de sunulan bu yeni özelliğin gerçekten çok yararlı olacağını söyleyebiliriz. Her yıl binlerce insan, gelen aramalar yüzünden dolandırılıyor, bankalarından dolandırıcılara para gönderiyor. Bu özellik, olası benzer olayları engellemek ve uyarmak için iyi bir hamle. Şimdilik ABD’de çıktığını belirtelim. İlerleyen dönemlerde dünya çapında kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

Android 16'ya Her Biri Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geldi Android 16'ya Her Biri Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geldi
Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim